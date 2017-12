Jeden z dizajnéerov pôvodného Falloutu pracuje na novom RPG

19. mar 2009 o 11:00 Ján Kordoš

Ako zamestnanec inXile Entertainment má pred sebou určite veľkú budúcnosť v tomto tíme, ktorému šéfuje jeden zo zakladateľov Interplayu, Brian Fargo. InXile sa zatiaľ uviedlo len jedným projektom, The Bard´s Tale a od roku 2004 čakáme na ich ďalší titul. Tým by sa mal stať, okrem RPG, na ktorom zrejme Anderson pracuje, kontroverzný Hei$t. Hra, v ktorej dostanete pod palec niekoľko kriminálnych živlov a vykrádate banky, užívate si v pochybných baroch, rýchlosť pri naháňačkách s políciou, určite nebude ašpirovať na titul rodinnej hry. Nechajme sa prekvapiť, už The Bard´s Tale nám ukázalo, že RPG sa dá spraviť aj inak – a dokonca vtipne parodovať.

Zdroj: Gamasutra,Joystiq