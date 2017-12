Filmári chystajú pascu na pirátov

Stiahli ste si už niekedy z internetu „cam“ či „telesync“ ? Ak ste sa s týmito slovami doposiaľ nestretli, mali by ste vedieť že ide o pirátsku videonahrávku z filmovej premiéry priamo z kina. Nové filmy sa dostanú do obehu skôr, ako sa objavia na DVD nos

19. mar 2009 o 11:06 Milan Gigel, (mg)

ičoch či v televízii.

Nová technológia má pomôcť odhaliť, kde utajený kameraman sedel. Priestorový zvukový vodoznak zakomponovaný do audiostopy má pomôcť odhaliť nielen kino, v ktorom bol záznam uskutočnený ale aj miesto, kde pirát sedel.

Technológia je naoko jednoduchá, v skutočnosti sa však za ňou skrýva podstatne viac. Ak sa v zvukovej stope objaví uchom nepočuteľný priestorový efekt, meraním jeho intenzity v audiozázname videa bude možné vypočítať polohu mikrofónu. Ak sa vodoznaky v jednotlivých kópiách filmu pre kiná budú líšiť, nebude problém určiť, v ktorom kine bol záznam uskutočnený.

To že bude možné vypočítať, kde pirát sedel ešte neznamená, že ho bude možné identifikovať. Keďže však žijeme v dobe, kedy si môžete lístky rezervovať prostredníctvom internetu, otvárajú sa cestičky, ktoré pri stopovaní pomôžu. Kto by si však nedal pozor na to, aby bol nevystopovateľný?