Proti útokom hackerov na maturity bojuje Mikolaj profesionálmi

Stredoškolákov, ktorí dnes maturovali z anglického jazyka na počítačoch, prišiel na bratislavské Gymnázium Ul. Ladislava Sáru povzbudiť aj minister školstva SR Ján Mikolaj. Verí, že online formou bude v budúcnosti skladať skúšky dospelosti stále viac žiak

18. mar 2009 o 11:13 TASR

BRATISLAVA. ov.

"Chceme postupne zabezpečovať, aby žiaci mohli vykonávať maturitnú skúšku v rámci výpočtovej techniky. Samozrejme, že to nie je také jednoduché," povedal minister novinárom. Vysvetlil, že si to vyžaduje dostatočne kapacitnú počítačovú sieť a zabezpečenie všetkých ochranných prvkov.

V rámci projektu Maturita online prebieha v tomto roku testovanie externej časti skúšky z matematiky a anglického jazyka online formou. Vyskúša si ju okolo 800 končiacich študentov na 20 stredných školách. Počítače, na ktorých sa realizuje online maturita, školám ministerstvo školstva ponechá.

Minister pripustil, že online maturitám hrozia aj možné útoky hackerov. "Samozrejme, útoky boli aj budú. Máme to pripravené a verím, že systém nespadne," povedal pre TASR. Dodal, že celý systém bol dlho pripravovali profesionáli. "Určite bude veľa snaživcov, ktorí sa nám budú chcieť do systému dostať a znehodnotiť maturity. Musí to byť všetko nastavené v rámci celého harmonogramu," konštatoval ďalej.

Z anglického jazyka maturuje dnes vyše 40.000 stredoškolákov, okolo 18.000 ich zloží skúšku z nemčiny, takmer 2000 z ruského jazyka, francúzsky jazyk si vybralo viac ako 300 chlapcov a dievčat, španielsky jazyk 74 a taliansky jazyk 22 maturantov. Z vybraných jazykov napíšu najskôr externé testy a písomnú časť interných maturít.

Témy slohových prác z cudzích jazykov zverejnia v deň skúšok o 12.30 h na internetových stránkach www.minedu.sk, www.nucem.sk, www.statpedu.sk, modernaskola.sk, www.rozhlas.sk, ako aj na stránkach krajských školských úradov a školských výpočtových stredísk.

Prvé písomné skúšky napísali maturanti už v utorok 17. marca zo slovenského jazyka a literatúry. Po cudzích jazykoch, vo štvrtok 19. marca bude nasledovať matematika a 20. marca napíšu chlapci a dievčatá škôl s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským písomné skúšky z maďarského a ukrajinského jazyka a literatúry.

Skúšku dospelosti bude v tomto školskom roku skladať približne 61.700 maturantov na asi 755 stredných školách.