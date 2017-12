Austrália cenzuruje webstránku o cenzúre

Austrália sa rozhodla, že jej občania nebudú mať prístup ku jednej zo stránok servera Wikileaks.org. Je na nej tajný zoznam webových stránok, ktoré cenzuruje Dánsko.

18. mar 2009 o 1:27

Server Wikileaks.org patrí zaiste medzi najpopulárnejšie stránky paranoikov a tvorcov konšpiračných teórií. Zverejňuje totiž dokumenty, ktoré nikdy nemali uzrieť svetlo sveta - tajné kontrakty, zoznamy, usvedčujúce dôkazy, ktoré sa pred svojimi zákazníkmi a občanmi snažili utajiť firmy, korporácie, či vlády rôznych krajín sveta.

Túto stránku by mnohí chceli celkom zakázať, no z úplne iných dôvodov než sa to podarilo tento týždeň austrálskej vláde. Na stránke Wikileaks.org všetkým svojim občanom zablokovala prístup iba k jednému z dokumentov. Tomu, ktorý hovorí o cenzúre.

Cenzúra stránky o cenzúre

Austrálska organizácia "The Australian Communications and Media Authority" si všimla, že na jednej zo stránok na Wikileaks.org sa nachádzajú odkazy na stránky, ktoré ešte pred pár mesiacmi ponúkali ilegálny obsah, v drvivej väčšine detskú pornografiu. Ako sa dostali na podobný server? Wikileaks totiž na svojom webe uverejnil uniknutý dokument so zoznamom stránok, ktoré zneprístupňuje svojim občanom dánska vláda, aby tým poukázal na tichú cenzúru internetu v Dánsku. A väčšina z odkazov pôvodne smerovala na ilegálne porno (všetky uverejnené odkazy však už podobný obsah dávno neobsahujú).

To, čo teda malo dánskym občanom ukázať, čo všetko im ich vláda tajne zakazuje prehliadať, sa následne dostalo na cenzorský list iného štátu.

Wikileaks.org: cenzúra porna je len začiatok

Prípad zakázaných webov Austrálie a Dánska by mohol byť iba malou perličkou, ukazuje však názorne aj to ako rôzne krajiny sveta väčšinou potichu a pod pečiatkou boja proti detskej pornografii zavádzajú modely cenzúry a čiernych listín webových stránok. Podľa Wikileaks.org je práve toto dôvod, prečo podobné dokumenty treba zverejňovať. "Prípady z Thajska a Fínska ukazujú, že akonáhle vlády vyrobia tajný systém cenzúry pre pornografiu, ten istý systém sa môže extrémne rýchlo rozšíriť aj na ďalšie materiály, vrátane politických."

Britániou otriasla v decembri kauza blokovania obsahu na serveri Wikipedia.org. Šesť poskytovateľov internetu zablokovalo prístup zákazníkov k informáciam o albume Virgin Killer od kapely Scorpions. Obal albumu totiž obsahuje fotografiu skoro nahého desaťročného dievčaťa. Po masívnych protestoch verejnosti bola webová stránka opäť sprístupnená.