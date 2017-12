Objavili najmenšieho mäsožravého dinosaura Severnej Ameriky

Kanadskí vedci objavili doteraz najmenšieho známeho mäsožravého dinosaura Severnej Ameriky a zrekonštruovali jeho podobu, informovala dnes tlačová agentúra AFP.

17. mar 2009 o 15:36 TASR

WASHINGTON.

Hesperonychus elisabethee žil na americkom kontinente približne pred 75 miliónmi rokov. Podobu trpasličích dinosaurov, ktorí merali asi pol metra a vážili zhruba dva kilogramy, vedci zrekonštruovali na základe fosílií.

Kostrové pozostatky malých dinosaurov sa našli ešte v roku 1982 na rôznych miestach kanadskej provincie Alberta, časom však upadli do zabudnutia.

Pred dvoma rokmi sa paleontológovia z univerzity v Calgary začali nálezom znovu zaoberať a svoje poznatky uverejnili v americkom vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Najdôležitejšiu fosíliu, panvovú kosť hesperonycha, našla v súčasnosti už nebohá kanadská paleontologička Elizabeth Nichollsová. Na jej počesť dostal malý dinosaurus prímenie Elizabetin (Elisabethee).

Hesperonychus sa pravdepodobne živil hmyzom, malými cicavcami a obojživelníkmi. Nález pravekého minijaštera poukazuje podľa vedcov na rozmanitosť prehistorických dravých zvierat.

Je tiež možné, že na Zemi kedysi žili ešte menšie dinosaury, hovorí paleontológ Nick Longrich, jeden zo spoluautorov materiálu uverejneného v PNAS.