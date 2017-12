Koniec špinavým klávesniciam

Tiež máte pocit, že klávesnice v internetových kaviarňach a knižniciach sú až priveľmi znečistené na to, aby ste sa ich nebáli dotknúť? Áno, výskumy hovoria o tom, že sú plné bacilov a baktérií, nikto to však doposiaľ neriešil tak, aby boli spokojné aj ne

17. mar 2009 o 11:58 Milan Gigel, (mg)

mocnice.

Novinkou je klávesnica Vioguard, ktorá má priniesť zmenu všade tam, kde sa vyžaduje absolútne sterilné prostredie. Klávesnicu s touchpadom po použití zasuniete podobne, ako zásuvku na nábytku. Zabudované UV teleso svojimi lúčmi vydezinfikuje pracovisko tak, akoby bolo opäť čisto nové. Pri každom použití už nemusíte rozmýšľať, kto ju použil pred vami.

Možno až príliš strelené, avšak zaujímavé. Čo na to povedia prevádzkovatelia internetových kaviarní? Pre nich by musel existovať dokonalejší model, ktorý by svoje funkcie čerpal zo sveta umývačiek riadu.