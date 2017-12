Obedná pauza: Odomknite. Zas.

V hre Kagi nochi tobira 2 musíte nájsť kľúč a odomknúť ním dvere. To ako ich nájsť, už musíte zistiť sami. V každom leveli je to ale úplne inak. Presne ako v prvej časti.

17. mar 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Ovládanie:

Myš... hlavne.

