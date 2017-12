Internetoví piráti zo Švédska chcú do europarlamentu

Na úspech potrebuje strana, ktorá presadzuje voľné sťahovanie z internetu, asi stotisíc hlasov.

16. mar 2009 o 16:55 Elena Rybárová





BRUSEL. Švédski internetoví radikáli, ktorí podporujú sťahovanie hudby a filmov z internetu zadarmo, majú záujem preraziť v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Švédska pirátska strana (Swedish Pirate Party) potvrdila serveru euobserver.com, že chce bojovať za legálnosť sťahovania hudby a filmov zadarmo na európskej úrovni.



„Boj za naše súkromie a poľovačka na ľudí, ktorí používajú dáta na internete, sa odohráva v Bruseli, a preto tam chceme byť,“ povedal serveru predseda Švédskej pirátskej strany Rickard Falkvinge.



Strana chce bojovať za zmenu zákona o duševnom vlastníctve, patentového systému a zachovanie súkromia na internete. Na bojové pole vstupuje v čase medializovaného súdneho megaprocesu proti serveru voľného používania dát Pirate Bay, protestov proti európskemu zákonu Ipred, okliešťujúcemu súkromie na internete, ako aj práve schvaľovanej antipirátskej legislatívy vo Francúzsku.



Na úspech v národných voľbách do Európskeho parlamentu potrebuje strana asi 100 000 voličských hlasov. Piráti veria vo svoj úspech, pričom chcú osloviť hlavne tých, čo by inak nešli voliť, ale zaujímajú sa o slobodu na internete – študentov, a to najmä na technických univerzitách. Piráti by sa v Európskom parlamente museli pridať k jednému z existujúcich klasických zoskupení. Na založenie vlastnej strany by potrebovali aspoň 25 členov zo 7 krajín.



Švédska pirátska strana bola založená v roku 2006 a v priebehu 24 hodín získala na svojej webovej stránke 2000 podpisov na podporu kandidatúry vo voľbách do švédskeho parlamentu. Strana kandidovala krátko po svojom založení, no neúspešne.



Podľa vlastných údajov má v súčasnosti okolo 12 000 členov a prekonala klasické strany, ako sú Zelení alebo Ľavicová strana vo Švédsku. Ovplyvnila domácu politiku v prospech používania dát na internete zadarmo a po jej vzniku sa začali objavovať podobné iniciatívy v ďalších krajinách – Španielsku, Rakúsku, Nemecku alebo v Poľsku vo forme politických strán a inde vo svete v neformálnej forme – v USA, vo Francúzsku či v Austrálii.