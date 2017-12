Bola Kleopatra vrahyňa?

Kleopatra možno mala afrických predkov a nechala zavraždiť svoju sestru.

17. mar 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Slávna egyptská Kleopatra mohla byť sčasti Afričankou. Myslia si to vedci, ktorí v tureckom Efeze našli viac ako dvetisíc rokov staré pozostatky Kleopatrinej sestry, princeznej Arsinoe. Tie naznačujú africký pôvod princeznej, čo by znamenalo, že Kleopatra by mohla mať rovnaký pôvod. Otázne však je, či Arsinoe a Kleopatra mali okrem otca spoločné aj matky.

„Je unikátnym okamihom v živote každého archeológa, keď nájde hrobku člena ptolemaiovskej dynastie,“ povedala BBC Hilke Thuer z Rakúskej akadémie vied, ktorá za objavom stojí. „Senzačné však je zistenie, že Arsinoe mala africkú matku.“

Doteraz sa predpokladalo, že Kleopatra - známa egyptská láska Marca Antonia - mala gréckych predkov. Možno ešte zaujímavejšia je však špekulácia, že práve ona nechala svoju sestru zavraždiť. Dôvodom mohla byť súrodenecká rivalita i boj o moc. Arsinoe zomrela v roku 41 pred naším letopočtom.