Hromadná smrť mladých dinosaurov

Čínsko-americká expedícia objavila v púšti Gobi unikátne pohrebisko dinosaurov - na jednom mieste ich tam uhynula početná črieda.

16. mar 2009 o 15:55

Podľa všetkého zaviazli v bahne, keď sa usilovali dostať k dávnemu jazeru. Všetko to boli mladé jedince, akási paralela detských či tínedžerských gangov. Spoločne sa túlali, spoločne zahynuli.

Vedci fosílie našli ešte v roku 2001 v západnej časti púšte Gobi, asi 30 kilometrov severozápadne od mesta Suhongtu v autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko na severe Číny. Roky ich dôkladne analyzovali a spracovávali údaje. Výsledky nedávno uverejnili v špecializovanom časopise Acta Palaeontologica Polonica.

Krížik vľavo označuje približnú polohu bahenného pohrebiska dinosaurov.

Ilustrácia: Project Exploration

Ako vtáky, ale nie vtáky

Išlo o dvojnohé bylinožravé dinosaury krátko predtým objaveného druhu Sinornithomimus dongi, ktorý svojimi vlastnosťami dosť pripomínal vtáky - tie sa však vyvinuli z inej dinosaurej línie. Táto povrchová podobnosť sa odráža v úvodnej, rodovej časti jeho mena, ktorá znamená približne „čínsky napodobovateľ vtákov".

Prvé kosti čriedy zbadal istý čínsky geológ už v roku 1978 pri úpätí vŕšku síce od najbližšieho mesta na oblastné pomery neveľmi vzdialenom, ale nenavštevovanom a vetrami bičovanom úseku púšte Gobi. Koncom 90. rokov minulého storočia potom členovia čínsko-japonského tímu vyzdvihli približne polovicu dnes známeho počtu kostier a pomenovali dovtedy neznámy dinosaurí druh, ktorému patrili.

Samé mladé...

Expedícia z roku 2001 v týchto vykopávkach pokračovala. Viedli ju Lin Tan z Ministerstva pre správu krajiny a prírodných zdrojov Vnútorného Mongolska, Xijin Zhao z Ústavu paleontológie stavovcov a paleoantropológie Čínskej akadémie vied v Pekingu a známy americký odborník na dinosaury Paul Sereno z Chicagskej univerzity.

Bádatelia prenikali čoraz hlbšie do vŕšku a objavovali jednu ďalšiu kostru spomenutého druhu dinosaurov za druhou. Napokon zistili, že v ňom spočívalo vyše štvrť stovky zvierat. Najviac ich ale prekvapilo, že to všetko boli mladé jedince vo veku od jedného do siedmich rokov, čo prezradili rastové línie v kostiach.

„Nenachádzali sa medzi nimi nijakí dospelí, ani čerstvo vyliahnuté mláďatá," povedal Paul Sereno, ktorého doplnil Lin Tan: „Tieto mladé zvieratá sa túlali ponechané vlastnému osudu." Ich rodičia boli v tom čase očividne plne vyťažení sedením na vajciach respektíve starostlivosťou o najmenšie mláďatá.

Vrsty sedimentov na nálezisku pri Suhongtu. Hore (A) asi 1,3 metra hrubé nálezové súvrstvie, priložená mierka je 10-centimetrov; v strede (B) detail na hlavný horizont s kosťami, ktorý leží na úrovni polovice rúčky priloženého geologického kladivka, dlhého 27,6-centimetra; dole (C) je ešte podrobnejší detail na horizont s dinosaurími kosťami.

Foto: D. J. Varricchio et al./Acta Palaeontologica Polonica

Schéma rozloženia niektorých kostier.

Ilustrácia: D. J. Varricchio et al./Acta Palaeontologica Polonica

Kostry jedincov 3 a 4 (pozri schému vyššie) a detaily na ich časti.

Foto: D. J. Varricchio et al./Acta Palaeontologica Polonica

Bádateľský smútok

Usporiadanie kostier a podrobnosti geologických vrstiev ukázali, že všetky zvieratá zahynuli prakticky na jednom mieste a v krátkom rozpätí času. Zväčša ležali horizontálne, ale so zadnými končatinami pevne uviaznutými vo vtedajšom bahne. Chýbajúce špecifické kosti naznačujú, že kostry krátko po smrti poškodili zdochlinožrúty.

„Tieto zvieratá zahynuli pomalou smrťou v bahennej pasci a ich zmietanie sa či škreky boli márne, iba upútali pozornosť zdochlinožrúta či predátora v blízkosti," povedal Paul Sereno. Na tuhé horniny premenené bahno okolo kostier zachovalo stopy zúfalých pokusov o vyslobodenie sa.

Člen tímu David Varricchio z Montanskej štátnej univerzity v Bozemane (USA) a prvý autor výsledného článku vo vedeckom časopise vyjadril na jednej strane vzrušenie z unikátneho objavu, na druhej smútok nad osudom mladých zvierat. „Zosmutnel som, lebo som vedel, ako zvieratá zahynuli. Bol to čudný pocit, dovtedy ma pri vykopávkach nikdy nič podobné neovládlo."

Takto to asi vyzeralo, keď v bahne na brehu dávneho jazera hromadne zaviazli mladé dinosaury druhu Sinornithomimus dongi, čo ich napokon stálo život.

Ilustrácia: Todd Marshall/Project Exploration

Na potomstvo treba dozerať!

Koncentrácia pozornosti dospelých jedincov na hniezdo a pokles starostlivosti o odrastené mláďatá vyplynuli už zo skorších poznatkov o iných dinosaurích druhoch. Nový nález z Gobi ukazuje, že čriedy mláďat a nedospelých jedincov, ktoré sa ponechané samé na seba túlali krajinou, ľahko mohli padnúť za obeť jednoducho neskúsenosti, čo prispievalo k zjavne vysokej úmrtnosti dinosaurích mláďat všeobecne.

video //www.sme.sk/vp/8449/

Tejto chmúrnej momentke z éry druhohorného útvaru krieda spred približne 90 miliónov rokov vďačíme aspoň za jedno: Množstvo kostí nájdenných na bahennom pohrebisku (vrátane tých najmenších) robí zo Sinornithomimus dongi jeden z aktuálne najlepšie preskúmaných druhov dinosaurov na svete. Dve kostry, ktoré v Chicagu skúmal Paul Sereno a medzitým boli vrátené do Číny, dokonca obsahovali zvyšky poslednej potravy uhynutých zvierat.

Hlavné zdroje: Acta Palaeontologica Polonica z decembra 2008; Komuniké The University of Chicago zo 16. marca 2009.