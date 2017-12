Linux v segmente netbookov neuspel

Aj keď si mnohí od lacnej notebookovej platformy sľubovali posilnenie pozície Linuxu, nestalo sa tak. Najnovší prieskum spoločnosti NDP Group sa prepracoval k jasnému záveru. Aj v segmente netbookov drží prvenstvo Microsoft s jeho systémom Windows.

16. mar 2009 o 11:05 Milan Gigel, (mg)

Ak si kladiete otázku, aký podiel Microsoft vybojoval, mali by ste vedieť že na 9 netbookoch z 10 beží Windows. Linux drží slabých 10 percent.

Pomohla tomu nová politika týkajúca sa systému XP. Microsoft chcel pôvodne ukončiť jeho predaj, keď sa však ukázalo že Vista je pre netbooky silným sústom a Linux by si mohol polepšiť, nastali zmeny. „Ix-péčko“ sa predáva naďalej.

Čo to znamená pre Linux? Opäť sa ukázalo, že používatelia sú príliš naviazaní na svoje zvyky a skúsenosti, takže ak to nie je nutné, po zmenách nesiahajú. Radšej si priplatia za Windows, akoby mali vstúpiť do čohosi nového, pre nich doposiaľ neznámeho.