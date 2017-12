Times of London: Nemeckého vraha inšpirovala videohra

16. mar 2009 o 10:30 Ján Kordoš

Všetko sú to samozrejme pravdivé slová, ktorým sa nedá nič vytýkať, na rozdiel od denníku Times of London. Investigatívnym žurnalistom sa podarilo odhaliť zaujímavé spojenia medzi vrahom a násilnou videohrou a výsledok je šokujúci. Kto spravil z Kretschmera besniaceho vraha? Spoločnosť Ubisoft svojim akčným projektom Far Cry 2 ho minimálne inšpirovala.

V hre môžete ukradnúť auto. Vrah tak spravil. Hrdina v hre má na sebe vojenskú uniformu, vrah sa inšpiroval aj v tomto bode. Zabijak (bezcitný, egoistický, vrah detí, matiek a bezvládnych dôchodcov) vo Far Cry 2 používal aj Berettu 92. Kretschmer z takej zbrane vypálil 112krát. Hra odmeňuje hráča za strieľanie obetí do hlavy, čo samozrejme využil aj Kretschmer. Právnici zbytok už doklepú.

Je škoda, že novinári podsúvajú ľuďom podobné dezinformácie vytrhnuté z kontextu. V prvom rade je hra prístupná výhradne pre dospelých hráčov (rating 18+). Far Cry 2, keďže sa odohráva na africkom kontinente, sa snaží v prvom rade simulovať otvorený svet s plynulou zmenou času a počasia. Príbeh sa snaží čiastočne ponúknuť pohľad na priekupníkov so zbraňami, ktorí sa s vidinou zisku neboja zabíjať nevinných ľudí, pričom hrdina má možnosť si zvoliť stranu, na ktorú sa pridá. Strieľa sa výhradne proti členom militantných frakcií, ktoré sa snažia násilnou cestou udržať vplyv na chod v krajine. A podobne.

Ale keďže Kretschmer túto hru hral deň pred svojim vyčíňaním, je prípad vyriešení, hranica pre vývojárov už postavená. Ak si ľudia potrebujú nájsť objekt, ktorý môžu obviňovať, nech sa páči, tomu nik nezabráni.

Zdroj:Kotaku