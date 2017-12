Army of Two: The 40th Day oficiálne potvrdené

16. mar 2009 o 10:00 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 Army of Two: The 40th Day, pokračovanie kooperatívnej akcie, ktorá sa objavila začiatkom minulého roku. Z pôvodnej hry sa vracia dvojica špičkových žoldnierov Salem a Rios a ich úlohou je prežiť a zvíťaziť v obliehanom meste. Keď čínske mesto Šanghaj zasiahne katastrofa gigantických rozmerov, Rios a Salem sa ocitnú priamo v jej strede — zlé miesto, zlý čas, ale ten pravý tím. Séria starostlivo riadených záhadných katastrof premenila Šanghaj na kopu trosiek a Army of Two si teraz musí prebojovať cestu spustošenými mestskými štvrťami a navzdory malým šanciam na prežitie odhaliť tajomstvo 40. dňa. Pokračovanie ako väčšina druhých (alebo x-tých) dielov ponúka vylepšenia po všetkých stránkach, takže kooperácia by mala byť ešte viac prepreacovaná, strategické manévre dostanú nový impulz vďaka občasnej spolupráci s viacerými parťákmi a podobne. Na konkrétne odhalenia si ešte chvíľu budeme musieť počkať, no už teraz je zrejmé, že EA vsadilo na Army of Two ako veľký hit – a je otázne, či táto nová značka bude mať dostatočný potenciál. Zdroj:PR