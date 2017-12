Oficiálne informácie o Bioshocku 2

16. mar 2009 o 9:45 Ján Kordoš

Zabudnúť môžeme na úlohu detektíva, na ktorú sme vsádzali pri odhaľovaní nových čriepkov z príbehu Bioshocku 2 na domovskej stránke Somthinginthesea – tentoraz sa prevtelíme do postavy, ktorá bola v prvom podmorskom dobrodružstve našim protivníkom. Napriek prvým správam o tom, že Bioshock 2 bude prequelom, čiže sa bude odohrávať pred prvým dielom, nás hra zavedie do obdobia 10 rokov po prvom kontakte s Rapture a stane sa tak klasickým pokračovaním.

Do našich rúk sa dostane samotný Big Daddy, ochranca malých dievčat Little Sister. Na začiatku nebudeme mať žiadnu, avšak neskôr si malé kamarátky nájdeme alebo požičiame od ostatných Veľkých ockov - a samozrejme pre nás budú môcť zbierať substanciu Adam. Posilňovanie schopností a získavanie nových by malo byť košatejšie, navyše sa pretaví do výzoru zbrane.

Ako už vieme, Big Daddy sa oháňal napríklad obrovským vrtákom a ten budeme mať s istými vylepšeniami k dispozícii aj my. Hlavným protivníkom sa stala stane Big Sister – z malej sestričky vyrástlo monštrum, ktorého hnev okúsime nie raz a príjemné to určite nebude. Podľa prvých odhalení by malo byť pokračovanie znovu vystavané na pôsobivej a strašidelnej atmosfére, pričom práve strachu budú evokovať stretnutia s Big Sister.

Potvrdená už bola aj verzia pre PS3 (zatiaľ sme vedeli o PC a X360 pokračovaní) no o časovej exkluzivite pre platformu od Microsoftu nepadlo ani slovo. Vydanie je naplánované na túto jeseň, predpokladáme, že sa Bioshock 2 objaví v priebehu októbra.

Zdroj: Kotaku,Shacknews