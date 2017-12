USB 3.0 prinesie zmeny

A to hlavne v segmente externých diskov, ktoré už nebudú komunikovať so systémom podľa zabehnutého štandardu USB Mass Storage, resp. MSC. Do hry vstúpi inovácia, ktorá sľubuje mnoho.

16. mar 2009 o 9:05 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 8 0 Ide o virtualizáciu SCSI protokolu cez USB podobne, ako je tomu pri iSCSI cez ethernet. Nový štandard nesie označenie UASP – USB Attached SCSI Protocol a jeho úlohou je priniesť na túto platformu nielen všestrannosť a univerzálnosť, ale aj výkon, ktorý umožní naplno využiť šírku rozhrania USB 3.0. Za prvými implementáciami, ktoré sa v dohľadnej dobe dostanú na trh, stoja firmy Symware a Ellisys, ktoré chcú osloviť hlavne trh serverov, kde by nový štandard mohol priniesť úspory.