Raketoplán Discovery odštartoval na šiesty pokus

Americký raketoplán Discovery odštartoval v noci nadnes o po päťnásobnom odklade na svoju 16-dňovú misiu k Medzinárodnej ...

16. mar 2009 o 0:48 TASR

MYS CANAVERAL. Americký raketoplán Discovery odštartoval v noci nadnes o po päťnásobnom odklade na svoju 16-dňovú misiu k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

Štart z Kennedyho vesmírneho centra na floridskom Myse Canaveral sa uskutočnil v nedeľu o 19.43 h miestneho času (pondelok 0.43 h SEČ).

Tentoraz narobil technikom "starosti" iba netopier, ktorý sa usadil na vonkajšej palivovej nádrži a nedarilo sa ho odohnať.

V prípade, že by sa Discovery nepodarilo vzlietnuť do utorka, musel by čakať na štart až do apríla.

Pôvodne mal raketoplán štartovať v 12. februára, ale jeho odlet niekoľkokrát odložili pre problémy s troma ventilmi, ktoré odvádzajú odparujúci sa vodík z troch hlavných motorov.

Po výmene a skúške ventilov stanovil NASA ďalší termín štartu na 11. marca. Krátko predtým však technici počas dopĺňania vodíkového paliva do raketoplánu zistili jeho únik z vonkajšej nádrže a štart bol posunutý o štyri dni.

Discovery dopraví na ISS sedem astronautov - veliteľa Leeho J. Archambaulta, pilota Dominica A. Antonelliho, letových špecialistov Johna L. Phillipsa, Stevena R. Swansona, Josepha M. Acabu a Richarda R. Arnolda II a japonského astronauta Koičiho Wakatu. Japonec Wakata vystrieda v dlhodobej posádke ISS Američanku Sandru Magnusovú.

Na ISS nainštalujú astronauti posledný, štvrtý pár slnečných panelov. Po plánovanom dokončení vesmírnej stanice v roku 2010 vyradí NASA z prevádzky svoje tri raketoplány.