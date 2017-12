Astronaut so slovenským pôvodom sa dožíva okrúhleho jubilea

Astronaut Eugene Andrew Cernan, zatiaľ posledný človek na Mesiaci, oslávil v sobotu 14. marca 75. narodeniny.

15. mar 2009 o 11:35 TASR

Druhý pilot kozmickej lode Gemini 9, pilot mesačného modulu kozmickej lode Apollo 10 a veliteľ kozmickej lode Apollo 17 sa narodil v Chicagu v americkom štáte Illinois a svojím kysuckým pôvodom sa netají. V zlých časoch v roku 1903 sa môj dedo Štefan Čerňan s babkou Annou odsťahovali z Vysokej nad Kysucou ako tisíce iných vysťahovalcov za chlebom do USA. Usídlili sa v Chicagu a o rok neskôr sa im narodil Andrej Štefan Čerňan, môj otec, píše sa v jeho pamätiach.

Po ukončení stredoškolského štúdia sa Cernan zapísal na Purdueovej univerzite, ktorú v roku 1956 skončil ako elektrotechnický inžinier. Nasledovala vojenská služba, ktorú absolvoval v námorných silách ako pilot na lietadlových lodiach.

V roku 1961 odišiel do Monterey na vysokú školu vojnového námorníctva, kde absolvoval postgraduál, aby k predchádzajúcemu titulu pridal ešte jeden leteckého inžiniera. V januári 1964 bol menovaný do záložnej posádky Gemini 9. Keďže však hlavná posádka tragicky zahynula pri leteckej havárii, postúpil Cernan spolu s kolegom Thomasom Staffordom do prvej línie, keď počas svojej kozmickej premiéry vystúpil do voľného kozmického priestoru.

Dňa 14. decembra 1972 ako posledný z 12 pútnikov prechádzajúcich sa po Mesiaci prstom naveky napísal do prachu meno svojej malej dcéry, ako darček k jej narodeninám, a zanechal tu poslednú stopu so slovami: Opúšťame Mesiac v mieri, tak ako sme sem prišli. Nech tí, ktorí sa tu raz vrátia, rovnako prídu v mieri a pokoji pre celé ľudstvo.