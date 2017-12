Jedenásť klamstiev o počítačoch, ktorým možno stále veríte

Nechávate bežať počítač bez prestávok, pravidelne defragmentujete svoj pevný disk, máte zakázané cookies a poškuľujete po Linuxe, ktorý by vašej firme ušetril peniaze? Uvedomte si, že ide iba o mýty, ktoré sa kŕčovite uchytili vo vašej hlave.

13. mar 2009 o 12:15 Milan Gigel

Počítače nám ušetria čas

Aj keď dokážu spracovávať údaje rýchlejšie, ako my ručne je viac ako isté, že čas nám zatiaľ neušetrili. Skôr by sa dalo povedať, že nám z neho neustále uberajú. Týždenný pracovný čas sa neskrátil, v zamestnaní máme rovnako veľa úloh ako kedysi a k počítačom sadáme aj doma. Zmenili sme svoje vnímanie sveta, času nazvyš však stále nemáme.

Kancelária bez papierov

Výrobcovia tlačiarní, náplní a atramentov vedia svoje. Tlačíme čoraz viac a naše nároky sa nezastavujú. Vízia elektronickej kancelárie s virtuálnymi dokumentmi s elektronickým podpisom tlač nevystriedala. Aj keď sa mnohé firmy snažia minimalizovať svoje náklady elektronickými faktúrami, papier je predsa len papier. Existujú dokonca štúdie ktoré tvrdia, že archivácia a správa papierových dokumentov je podstatne lacnejšia, ako správa elektronických dokumentov.

Vypínanie počítačov skracuje ich životnosť

Mnoho používateľov trpí utkvelou predstavou, že časté vypínanie a zapínanie počítača skracuje jeho životnosť. Obávajú sa toho, že ak má nastať nejaké zlyhanie, stane sa tak v momente, keď zapnú svoj počítač, pretože prepätia pri nábehu spôsobia nadmernú záťaž súčiastok. Nie je to pravda. V posledných rokoch sa výrobcovia sústreďujú práve na to, aby ich komponenty míňali čím menej energie. S tým súvisí prechod počítača do rôznych úsporných režimov až do úplného vypnutia. S vypínaním diskov počítajú ich výrobcovia, s opakovaným nábehom výrobcovia zdrojov i základných dosiek. Neexistuje dôvod nechávať počítač bežať bez dôvodu. Sme jednoducho až príliš leniví, aby sme ich vypínali. Veď príčina sa vždy nájde.

Počítače sú múdrejšie ako ľudia

Počítač je rovnako hlúpy stroj ako kalkulačka či automatická práčka. Dokáže robiť iba to, čo mu programátori určia a obsluha prikáže. Akákoľvek požiadavka navyše je nesplniteľná. Žiaľ stáva sa, že počítače robia aj to čo nechceme. Stačí, ak sa ich zmocní niekto cez internet prostredníctvom bezpečnostných dier a vírusov.

Počítače od Apple sú pridrahé

V skutočnosti za ne zaplatíte toľko isto ako za porovnateľné modely od iných značkových výrobcov. Počítať treba nielen s technickými parametrami, ale aj so softvérom, ktorý tvorí súčasť dodávky. To, že sú ceny počítačov od Apple na prvý pohľad vysoké je spôsobené jediným. V ponuke firmy nájdete iba modely s výbavou, ktorá je vyššia ako základ ponúkaný ostatnými výrobcami.

Šetriče obrazovky robia svoju prácu

Nie je to pravda – ide iba o prežitok, ktorý so šetrením obrazovky nemá nič spoločné. Ak počítač nepracuje, operačný systém sa postará o to, aby sa displej či obrazovka vypli. Zobrazovanie pohyblivých obrazcov na čiernom pozadí kondícii vášho monitora nič nepridá. Zdá sa, že by sme mali šetriče obrazoviek premenovať na voľnočasové zabávače. A ak by sa vám zdalo, že váš účet za elektrinu je prinízky, svoj strojový čas môžete venovať lúskaniu genómov, hľadaniu mimozemských civilizácií či analýzy kmeňov chrípky.

Linux ušetrí každej firme peniaze

Možno iba vtedy, ak zoberieme do úvahy že je zadarmo a za iné operačné systémy treba zaplatiť. Štúdie však ukazujú, že náklady na správu, podporu a preškolenie zamestnancov často prevyšujú výdavky firiem, ktoré využívajú Windows. Prečo? Skúste sa zamyslieť nad tým, kde vo svojom okolí nájdete kvalifikovaných administrátorov pre Linux a koľko budú za svoju prácu pýtať. Zrazu zistíte, že Windows obslúži každý zamestnanec sám a o počítače sa postará ktokoľvek. Kým malé firmy s Linuxom iba prerobia, veľké musia myslieť na všetko, aby ušetrili.

Disky treba pravidelne defragmentovať

Či budete defragmentovať svoj disk raz týždenne, alebo raz za rok, váš počítač pobeží rovnako rýchlo. Problémy s rýchlosťou čítania a zápisu začínajú vznikať vtedy, ak je pevný disk takmer úplne zaplnený a vy pracujete s veľkými súbormi. Rozšírenie operačnej pamäti sa na zrýchlení behu systému prejaví omnoho viac, ako defragmentovanie. Dnešné disky už nie sú také pomalé, ako kedysi. Fragmentácia dát už nie je problémom.

Cookies sledujú, čo robíte na internete

Úlohou cookies je identifikovať používateľa v prípade, že sa opakovane vráti na webovú stránku prevádzkovateľa. Každý web môže čítať iba tie cookies, ktoré vytvoril. Na čo vlastne cookies slúžia? Zabránia tomu, aby sa na stránke opakovala inzercia, ktorú ste už videli, alebo vám umožnia zapamätať nastavenia či prihlasovacie dáta.

Batériu notebooku je vždy nutné pred nabitím vybiť

V ére Li-Ion a Li-Pol akumulátorov je to skôr na škodu, ako k dobru. Každý akumulátor má obmedzenú životnosť, ktorá sa odvíja od počtu nabíjacích cyklov. Zbytočné vybíjanie len prispieva k skráteniu životnosti. Aby však obslužná elektronika vedela správne odhadovať výdrž akuulátora, nezaškodí uskutočniť úplný vybíjací cyklus raz za dva mesiace. Hovoríme o kalibrácii.

Linux a Mac OS X je bezpečnejší ako Windows

Aj keď sa v médiách neustále objavujú informácie o lavínovom šírení červov a vírusov na platforme Windows, mali by ste vedieť, že Linux a ostatné systémy na tom vôbec nie sú lepšie. Útočníci sa však zameriavajú skôr na servery a ich služby ako na desktopy používateľov. Informácie o bezpečnostných nedostatkoch systémov smerujú k administrátorom a správcom, takže všetko ide mimo vás. Vedeli ste o tom, že aktualizácie linuxových distribúcií a aplikácií sa denne objavujú ako na bežiacom páse? Nielen každú prvú stredu v mesiaci.