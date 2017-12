Microsoft má najrýchlejší prehliadač, tvrdí Microsoft

Nový Internet Explorer 8 je vraj rýchlejší ako konkurenti Firefox a Chrome. Štúdiu, ktorá to tvrdí, zverejnil Microsoft.

13. mar 2009 o 0:00 Tomáš Ulej, (tu)

Softvérový gigant pri príležitosti zverejnenia ôsmej verzie svojho prehliadača urobil test rýchlosti načítavania stránok prehliadačov Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3.05 a Chrome 1.0. Má názov "Measuring Browser Performance: Understanding issues in benchmarking and performance analysis" a môžete si ju stiahnuť zo stránok firmy.

Microsoft zobral 25 najnavštevovanejších stránok podľa comScore a porovnal ako rýchlo sa natiahnu. Internet Explorer zobrazil rýchlejšie ako konkurencia jedenásť webstránok, Chrome deväť a Firefox štyri.

Je Explorer naozaj taký rýchly? Zrejme si budeme musieť počkať ešte na nezávislé testy. Microsoft však všetkých, čo to budú skúšať, upozorňuje, že by do zoznamu testovaných stránok zaradiť skutočne pestrú vzorku webov, vrátane napríklad medzinárodných, ináč test nebude objektívny.

Štúdii Microsoft venoval aj video.

(via Microsoft.com a Ars Technica)