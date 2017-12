Nokia Music Store expanduje

Nokia oznámila príchod obchodu s hudbou Nokia Music Store do ďalších krajín a rozšírenie služby Comes With Music. Mobil sa stáva zároveň knižnicou médií, obchodom a platformou pre správu hudby.

12. mar 2009 o 22:11 Marcel Pastír

Nokia Music Store

Nokia Music Store je internetový obchod umožňujúci nakupovať hudbu, získavať odporúčania alebo hľadať svojho obľúbeného umelca, album či pieseň priamo zo svojho telefónu. Obchod je momentálne k dispozícii na 15 trhoch na troch kontinentoch. Nokia Music softvér pre PC umožňuje jednoduchú organizáciu a prenos hudby medzi PC a kompatibilným prístrojom, ripovanie a napaľovanie na CD, ako aj vyhľadávanie, streamovanie a sťahovanie hudby priamo z obchodu Nokia Music Store. Poslednou krajinou, kde bol spustený obchod Nokia Music Store, je Mexiko. Ďalšie trhy v Portugalsku, Nórsku a Juhoafrickej republike sa pripoja v najbližších mesiacoch.

Comes With Music

Comes With Music ponúka ľuďom neobmedzené možnosti na sťahovanie hudby z Nokia Music Store počas jedného roku alebo 18 mesiacov. Užívatelia si môžu vybrať na stiahnutie z niekoľkých miliónov skladieb a ponechať si ich aj potom, čo uplynie zakúpená časová lehota. Comes With Music je k dispozícii vo Veľkej Británii a Singapure, koncom marca bude spustená aj v Austrálii. V ďalších mesiacoch sa očakáva sprístupnenie služby v Taliansku, Švédsku a Mexiku. Najnovšie prírastky do radu XpressMusic – Nokia 5730 XpressMusic a Nokia 5330 XpressMusic – bude Nokia na vybraných trhoch ponúkať ako Comes With Music kompatibilné prístroje.

„Predali sme vyše 425 miliónov prístrojov s digitálnym hudobným prehrávačom a viac ako 700 miliónov prístrojov s FM rádiom. To jasne ukazuje, že mobilný telefón je prirodzené osobné zariadenie na počúvanie hudby,“ povedala Jo Harlow z divízie Devices spoločnosti Nokia.