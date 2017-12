Kde v USA najviac sťahujú porno? V konzervatívnych štátoch

12. mar 2009 o 19:58 tu, ZDROJ: New Scientist

Americký vedec porovnal údaje o nákupcoch pornografických filmov so sociologickými prieskumami. Najviac sa sťahuje tam, kde ľudia zastávajú názory, ktoré ich vedú skôr k tomu, aby boli proti nemu.

Základom výskumu Benjamina Edelmana z Harvard Business School boli údaje od jedného z najväčších tvorcov pornografického obsahu. Ten mu dal k dispozícii anonymizované údaje o kreditných kartách, z ktorých sa nakupujú filmy s erotickým obsahom. Od roku 2006 po rok 2008, spolu s približnými lokalitami zákazníkov. Tie následne porovnal s prieskumami verejnej mienky o názoroch ľudí rôznych končín USA.

Informácie o výskume publikoval New Scientist.

Najviac sťahujú porno konzervatívci

Kto najviac sťahuje pornografiu? Rozdiely medzi jednotlivými štátmi a oblasťami USA nie sú veľké, no najviac záujemcov je z oblastí kde prevládajú ľudia s konzervatívnymi názormi.

Niektoré zo zistení štúdie Benjamina Edelmana:

V dvadsiatich siedmich štátoch USA, ktoré výslovne zakázali homosexuálne zväzky sa sťahuje o jedenásť percent viac pornografie ako v štátoch, kde tieto zväzky nie sú výslovne zakázané.

Osem z desiatich štátov, kde sa sťahuje najviac pornografie dalo v posledných voľbách hlas Johnovi McCainovi.

Šesť z desiatich štátov, kde sa sťahuje najmenej pornografie dalo v posledných voľbách hlas Barackovi Obamovi.

V nedeľu sa všeobecne sťahuje menej pornografie v oblastiach s poštovými smerovacími číslami, kde sa ľudia hlásia k viere.

Tí, čo tvrdia, že AIDS je trestom božím, sťahujú porno najviac

Edelman porovnal údaje o kreditkách záujemcov o porno aj s údajmi z prieskumu, v ktorom mali Američania odpovedať, či súhlasia s tvrdením: "Som zástancom tradičných hodnôt týkajúcich sa rodiny a manželstva". V oblastiach, kde odpovedali "Áno" kupujú 3,6-krát viac pornografie na tisíc občanov než v oblastiach, kde odpovedala väčšina "nie". Podobné výsledky získal aj porovnaním názorov ľudí na tvrdenie "Myslím si, že AIDS môže byť trestom božím za naše nemorálne sexuálne správanie".

"Jedna z prirodzených hypotéz, ktoré sa núkajú, je, že dôvodom rozdielov sú potlačené túžby: ak vám povedia, že toto by ste nemali robiť, potom to chcete ešte viac," povedal Edelman pre New Scientist.