John Woo nebude režisérom svojej hry

12. mar 2009 o 17:30 Ján Kordoš

Aj vďaka slávnemu menu napokon bola hra oficiálne predávaná ako John Woo Present Stranglehold. Išlo o podarenú akciu, ktorá mala spád, rozstrieľať sme mohli takmer všetko a navyše to aj dobre vyzeralo. K tomuto kúsku sa nevraciame kvôli sentimentálnej nostalgii. Filmové spracovanie John Woo Present Stranglehold totiž nebude mať na starosti (ako by si každý triezvo uvažujúci človek myslel) samotný John Woo, ale Stephen Fung (herec-scenárista-režisér nie príliš známych hongkongských filmov), ktorý zatiaľ dokázal jedno veľké nič. A okrem toho niekoľko desiatok podivných snímok.

Nie, že by sme mladej krvi neverili, len nechápeme, ako môže virtuálny príbeh, na ktorom sa podieľal známy režisér, priniesť na plátna kín (optimistické vízie, možno pôjde hneď na DVD) niekto úplne iný, neznámy. Príbeh filmu by dokonca nemal príliš korešpondovať s hernou zápletkou, ktorá by mala snímku len dopĺňať. Otázkou teda zostáva, prečo vzniká film na základe hry, keď s ňou nebude mať príliš spoločných čŕt. A ako sa bude volať samotný film. Duchaplné odpovede: chcú vymlátiť prachy z licencie; Stephen Fung Present John Woo´s Present Stranglehold: New Story.

Zdroj:Kotaku