Od papyrusov k počítačovým hrám?

Biblia je súčasťou nášho civilizačného kódu, je pravdepodobne najcitovanejšou knihou sveta. Aj tí, čo neveria v jej svätosť, používajú v bežnej reči frázy či prirovnania z nej. Vieme, že je dobré byť múdry ako Šalamún, bojíme sa jóbovských zvestí, pochybujúcich nazývame neveriacimi Tomášmi. Biblické mená ako Mária, Jozef, Marek, Matúš, Anna, Ján či Jakub sú stále najpoužívanejšími. Poznáme však túto knihu kníh?



Biblia bola pôvodné písaná na papyrusové zvitky, neskôr sa jej časti prepisovali na papyrusové a pergamenové listy, ktoré viazali do kódexov podobným dnešným knihám. Prvé storočia sa šírila len prepisovaním v kláštoroch, k bežným ľudom sa prakticky nemala ako dostať, väčšina z nich by si ju aj tak ani nedokázala prečítať.

Prelom znamenal Gutenbergov vynález kníhtlače, ale aj vplyv reformácie, ktorá dávala na priame štúdium Biblie väčší dôraz. Po roku 1455, keď Gutenberg vyrobil prvý výtlačok Biblie, sa pomaly začalo s jej masovejším šírením. Dnes je dostupná teoreticky všade a všetkým, v tých najrôznejších formách a na prakticky všetkých možných nosičoch. No neznamená to automaticky, že o nej vieme viac ako generácie pred nami.

„Niekedy sa mi zdá, že ľudia z Biblie nielenže prevažne nič nečítali, ale že - čo je horšie - myslia si, že sú tam napísané úplne iné veci, než tam naozaj sú,“ myslí si divadelný režisér Pavol Smolík, ktorý sa podieľal na slovenskej audionahrávke Biblie, vstupujúcej tento týždeň do predaja. Príbehy Starého a Nového zákona interpretované slovenskými hercami, sú podľa neho tak trochu „Bibliou instant“, s „donáškou až do ucha“. Pri realizácii sa snažili vynechať pátos: „Biblia je vo svojej podstate pragmatická vec - ja ju nazývam manuálom k životu,“ dodáva Smolík.

Audiokniha s Bibliou je vo svete veľmi bežnou formou. Na stránke www.audio-bible.com je možné počúvať až 72 hodín nahranej Biblie v angličtine. Iná medzinárodná skupina Audio Bible Ministry vedie kampaň pod heslom „Viera je z počutia“. Na svojich stránkach www.FaithComesByHearing.com dáva možnosť zadarmo si stiahuť Bibliu vo formáte mp3 v 330 jazykoch.

Ak si chcete dnes z Biblie niečo overiť či naštudovať, skutočne už nemusíte utekať do kníhkupectva, ba ani sa len natiahnuť do vlastnej poličky. Všetko je totiž na webe. Stránka Tangle.com, ktorá je akýmsi kresťanským YouTube a Facebookom zároveň, ponúka virtuálnu Bibliu, v ktorej sa dá vyhľadávať podľa jej jednotlivých častí. Vo výbere svetových verzií Biblie majú dokonca aj v Českú Kralickú Bibliu.

Kompletné preklady poskytujú aj iné internetové portály. Na stránke www.biblebible.com si môžete kúpiť rôzne verzie na CD, DVD, kazete, ale aj vo verzii pre Ipod. Existuje dokonca aj niečo ako biblická tyčinka, miniatúrny digitálny prehrávač, do ktorého je natiahnutý Nový zákon. Vyrobená je aj vojenská verzia, ktorú distribuujú vojakom. Je vo veľkosti žuvačky, dá sa použiť aj za tmy a je v nej zabudovaný systém na zníženie viditeľnosti.

Na biblické témy sú vytvorené nielen početné výtvarné a literárne diela, hrané či animované filmy, ale pozadu nezostali ani výrobcovia videohier. Kresťanské počítačové hry sa dostali na trh v osemdesiatych rokoch. Niektoré vychádzajú z biblických „dobrodružtiev“, akým bola nesporne aj Noemova archa. V iných sú zakomponované základné otázky zo Starého či Nového zákona, ktoré musí hráč zodpovedať, aby dostal nejaké kľúče, ktoré vedú postupne cez rôzne úrovne až k cieľu, ktorým je v napríklad kostol. Niekde sa hľadajú démoni, ktorých musí vždy hráč udrieť Bibliou. Hrdinovia kresťanských hier bojujú s nepriateľmi mečom ducha a bránia sa štítom viery, biblické odkazy uložené na rôznych miesta ich cesty im v bojoch pomáhajú.

Niektoré jednoduché hry sú dostupné dokonca aj v slovenčine. Počítačová hra o sv. Pavlovi je prekladom hry, ktorá vznikla v Mexiku. Za nesprávnu odpoveď o tomto apoštolovi dostáva hráč meč, po troch mečoch vypadáva. Ak neviete nejakú otázku, môže vám anjelik pomôcť ju preskočiť, ale len raz. Bez znalosti Biblie sa nedá ísť ďalej ani vo virtuálnej realite.

Pomáhajú však nové technológie lepšiemu pochopeniu tohto veľkého textu? Róbert Lapko, asistent na košickej Teologickej fakulte Katolíckej univerzity hovorí, že aj ich študenti používajú na štúdium Svätého písma vlastný počítačový program Biblework, ktorý obsahuje aj pôvodné hebrejské texty či gramatické vysvetlivky. On sám má problém skôr s niektorými filmovými spracovaniami, ktoré podľa neho posúvajú posolstvo Biblie či natláčajú divákom isté obrazové predstavy.

Písaná podoba je podľa neho vždy najlepšia, ale aj audioknihy sú nápomocné, napríklad aj pre objasnenie výslovnosti niektorých biblických miest či mien. „Aj božie slovo bolo najprv ohlasované,“ dodáva Lapko.

Cesty Biblie

Základný kánon kresťanov je súborom viacerých textov napísaných v priebehu viac ako 1500 rokov. Starý zákon kresťania prevzali z judaizmu. Z hebrejčiny ho prekladali najprv do gréčtiny. Podľa katolíckeho kánonu obsahuje 46 kníh, protestanti z nej prevzali len 39, podobne ako samotní židia, ktorí neuznali knihy napísané v gréčtine, akou je napríklad aj Kniha Tobiáš či Kniha múdrosti. Židia neprijali ani Nový zákon, pre nich sú najdôležitejšie knihy Tóry, čiže prvých päť kníh Biblie, ktoré sa označujú ako Knihy Mojžišove.

Nový zákon pozostáva z 27 spisov, ktoré vznikali v prvých dvoch storočiach nášho letopočtu, ich presnejšie datovania sú však stále predmetom sporov.

Pôvodne bol napísaný v gréčtine. Medzi jeho najvzácnejšie podoby patrí napríklad aj tzv. Sinajský kódex, rukopis zo 4. storočia po Kristovi, obsahujúci všetkých 27 kníh, objavený v roku 1844 v Kláštore sv. Kataríny na hore Sinaj. Prvé preklady Biblie vznikajú v latinskom a sýrskom jazyku, veľmi skoro Bibliu preložili napríklad aj do gruzínskeho jazyka. Dnes sú časti z nej preložené do takmer dvoch tisícok jazykov.

Cyril a Metod urobili v 9. storočí prvý preklad častí Biblie do staroslovanského jazyka. O úplný preklad do predbernolákovskej slovenčiny sa postarali až kamaldulskí mnísi žijúci v Červenom Kláštore na Dunajci v polovici 18. storočia. Zachoval sa jeden jediný exemplár, bibliofilské vydanie, spolu skoro tisícsedemsto strán vo dvoch zväzkoch formátu A4 s titulom Swaté Biblia Slowenské.

Do roku 1946 sme o ňom však vôbec nevedeli. Mnísi prekladali Bibliu z tzv. Hieronymovej Vulgaty, kanonizovaného katolíckeho textu schváleného tridentským koncilom v roku 1546, ale na pomoc si brali aj iné preklady vrátane protestanskej Českej Biblie Kralickej. Juraj Palkovič preložil Sväté písmo do bernolákovčiny v rokoch 1825 – 32, preklad do súčasnej spisovnej slovenčiny nastúpil až začiatkom 20. storočia.

V Česku práve žijú veľkým biblickým počinom, dokončili nový preklad českej Biblie Kralickej. Pod názvom Nová Bible Kralická ju propagujú ako Bibliu pre 21. storočie. Iniciátori tohto projektu sa totiž nazdávajú, že Česko je značne ateistické aj preto, že starým prekladom ľudia nerozumeli. Vyzývajú veriacich, aby počas tejto Veľkej noci ju čítali v rôznych mestách. Hoci v knižnej podobe bude v predaji až po Veľkej noci, na stránke www.bible21.cz je možné si už teraz nájsť celý text dokonca aj v audiopodobe narozprávaný českými hercami.

Zuzana Uličianska