Francúzska polícia používa Linux. Ušetrila milióny eúr

Linuxovský operačný systém Ubuntu má polícia vo Francúzsku odkedy vyšla Windows Vista. Tento rok vďaka tomu svoj rozpočet na IT zníži o sedemdesiat percent.

12. mar 2009 o 4:25 Tomáš Ulej, (tu)

Francúzska polícia začala nad open-sourcovými riešeniami uvažovať už v roku 2002. Keď zistila, že namiesto Microsoft Office môže mať kancelársky balík zadarmo, na všetkých 90-tisíc počítačov nasadila bezplatný OpenOffice.org. Po príchode Windows Visty premigrovala päťtisíc počítačov na linuxovskú distribúciu Ubuntu.

"Prechod od Windows XP na Vistu by nám nepriniesol veľmi veľa výhod a Microsoft tvrdil, že migrácia bude vyžadovať tréning používateľov," zdôvodnil pre osor.eu rozhodnutie prejsť na Linux podplukovník Xavier Guimard z francúzskej polície. "Prechod od XP na Ubuntu bol však veľmi jednoduchý. Sú dve najväčšie odlišnosti: ikony a hry. Hry ale nie sú naša priorita," povedal.

Do konca roka chce polícia pridať ďalších desaťtisíc počítačov s Linuxom a a do roku 2015 prejsť pod Linux celkom. "Ak chce ktokoľvek nový počítač, musí byť na ňom Ubuntu, to proces migrácie urýchľuje."

Úspora 50 miliónov eúr

Polícia tvrdí, že najmä vďaka prechodu pod open-source už od roku 2004 ušetrila 50 miliónov eúr na nákladoch na licencie, údržbu a nákup hardvéru. Rozpočet na IT tento rok znížila o sedemdesiat percent.

(via osor.eu a Ars Technica)