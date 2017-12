Či sú blogy dobré na šírenie alternatívnych názorov je diskutabilné

Dôvodom, prečo ľudia píšu blogy, je potreba sebarealizácie a súťaživosti, myslí si informatik a publicista František Gyarfáš.

"Nič ich to nestojí a majú šancu si to vyskúšať," povedal v diskusii venovanej téme Internet a spoločnosť, ktorá sa dnes konala na pôde Bratislavského inštitútu humanizmu v Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdii.

So svojimi spoludiskutujúcimi - Evou Vozárovou z internetového portálu Mediálne.sk a blogerom Radom Ondřejíčkom - sa rozprávali o nových médiách a o "nových tvárach" dnešného internetu. Okrem blogovania sa dotkli aj sociálnych sietí či vyhľadávania a triedenia informácií na webe.

Na to, či sú blogy dobré na šírenie alternatívnych názorov, sa podľa nich nedá jednoznačne odpovedať. "Súvisí to s kvalitou blogov, ale závisí to od toho, ako fundovane sú tie blogy napísané," nazdáva sa Vozárová. Podľa nej je dôležitý aj faktor transparentnosti. "Viem, kto za koho kope, ale aj tak chcem to vedieť," povedala na margo blogerov. Napriek tomu si nemyslí, že celá blogosféra za niekoho "kope". V 95 alebo 98 percentách prípadov to tak nie je, domnieva sa. Pripustila však, že u menej známejších blogerov je šanca, že sa "nechajú kúpiť", vyššia.

Nad otázkou kredibility blogera pre jeho čitateľov sa v tejto súvislosti zamyslel Gyarfáš. "Viem, že moje názory sú nekonzistentné, a hoci sa nechystám nechať sa kúpiť, na toto mám pravicový názor, na toto ľavicový, a píšem. V pondelok ma niečo rozčúli a napíšem to, budúcu stredu napíšem niečo, čo bude zjavne nekonzistentné. Niekto si to pozrie a bude presvedčený, že som zmenil dres," načrtol. Gyarfáš sa nazdáva, že aj napriek tejto rozdielnosti nemusí ísť principiálne o zmenu trička.

Ondřejíček podotkol, že mnoho blogov vyzerá ako nezávislých, ale pritom sú závislé. Na Slovensku podľa neho nikto nepíše "objavné" politické blogy. "Nemáme celebritných blogerov," uviedol.

Vozárová si však myslí, že niekoľko takých by sa našlo aj u nás, hoci je problematické definovať tých "mienkotvorných" či "vyčnievajúcich". Najčítanejšie blogy na Slovensku sú od autorov, ktorí sú známi aj inak ako len blogeri, podotkla. Celkom inak je tomu v USA, kde sa z politických blogov stal obrovský fenomén. Spomenula napríklad úspech blogerského portálu Huffington Post. "Robí sa tam veľký biznis, otvárajú sa veľké kauzy a zarába sa tam na reklame."