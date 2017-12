Najlepšie hry roku 2008 podľa BAFTA

Výsledky BAFTA 2008 Najlepšia hra

Super Mario Galaxy

Najlepšia dobrodružná akcia

Fable II

Umelecký dojem

LittleBigPlanet

Najlepšia casual hra

Boom Blox

Najlepšia hrateľnosť

Call of Duty 4: Modern Warfare

Najlepšia hra pre prenosné konzoly

Professor Layton and the Curious Village

Najlepší multiplayer

Left 4 Dead

Najlepšia originálna hudba

Dead Space

Najlepšia športová hra

Race Driver: GRID

Najlepší príbeh a postavy

Call of Duty 4: Modern Warfare

Najlepšia strategická hra

Sid Meier's Civilization Revolution

Najlepšie technické spracovanie

Spore

Najlepšie zvukové efekty

Dead Space

Špeciálne osobné ocenenie

Nolan Bushnel

Najočakávanejšia hra

Boro-Toro