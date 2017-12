Staré dobré hry doplnené o skvostné vykopávky ako Rise of the Triad

11. mar 2009 o 14:30 Ján Kordoš

Poslednými pridanými hrami sú akcie ako Duke Nukem: Manhattan Project, Rise of the Triad: Dark War, Blake Stone: Aliens of Gold (strieľačka z roku 1993 bežiaca na engine Wolfensteina – toho úplne prvého!) alebo stratégia Seven Kingdoms 2. To všetko za necelých 6 dolárov! V príprave je „settlerovská“ stratégia Alien Nations a Warlords Battlecry 3.

Zo zaručených hitov odporúčame samozrejme prvé Fallouty, vesmírny simulátor Freespace 2, zabudnuté rpg Arx Fatalis, nedocenenú stratégiu Ghost Master, adventúrne dobrodružstvo In Cold Blood, oba diely MDK, anjelsky Messiah, burarnské Redneck Rampage a mnohé ďalšie. Jedoducho je to pre raj pre milovníka starších titulov. Len škoda, že GOG zatiaľ neponúka špeciálne, víkendové akcie ako jeho konkurent. Ak nebažíte po najnovších novinkách, už teraz viete, kde sa oplatí nakupovať kvalitné vykopávky.

