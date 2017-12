Take Two prerába aj napriek 13 miliónom predaných kusov GTA 4

11. mar 2009 o 14:00 Ján Kordoš

Pri tržbe 256 miliónov dolárov ide o pomerne veľký prepad, aj keď tržby vzrástli oproti predošlým trom mesiacom o 7%. Vydavateľ si mnohé sľubuje od tohtoročných hitov, ktoré má v pláne vydať (Bioshock 2, Mafia 2, Borderlands, Red Dead Redemption), avšak je otázne, či budú predávané až v tak veľkej miere ako značka GTA.

Negatívne správy poznačili aj cenu akcií Take Two, ktorá začala klesať a po 14% páde sa ich cena ustálila na 6.85$ za jednu. Po nepredpokladaných výdajoch, ktoré sa vyšplhali na takmer 5 miliónov amerických dolárov bude musieť aj spoločnosť Take Two prejsť k nepríjemnému prepúšťaniu a reštrukturalizácii.

Potešujúcou informáciou je predajnosť prídavku The Lost and Damned ku GTA 4, ktorá dosiahla méty jedného miliónu. Podľa analýzy by mal predaj do konca roka narásť na dvojnásobok a svoje istotne spraví aj druhý datadisk, ktorý by sa mal objaviť do Vianoc.

Zdroj:Gamespot