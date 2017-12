Bioshock 2 odhaľuje Veľkú Sestru

11. mar 2009 o 12:30 Ján Kordoš

Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o tajomných červených svetlách, postupne miznúcich deťoch (z ktorých sa neskôr stanú Malé Sestry – a tie už veľmi dobre poznáme), určite zakotvite na niekoľko minút na teaser stránke Bioshocku 2, ktorá je pravidelne updateovaná o nové informácie.

Vynikajúce promo pre hru – to treba uznať. Najviac nás však zaujíma hlavný hrdina, za ktorého budeme hrať. Podľa indícií na stránke by mohlo ísť o vyšetrovateľa, ktorý by mohol zavítať do podmorského sveta. Je to k neuvereniu, avšak mánia okolo Bioshocku sa znovu začína rozbiehať a to sme si mysleli, že nás už nemá čo prekvapiť.

O niekoľko dní sa, po exkluzívnom uvedení hry Bioshock 2, dozvieme viac a informácie si nenecháme len pre seba.

Zdroj:Kotaku