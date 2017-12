Multiplayer v hrách sa stáva obľúbenejším

11. mar 2009 o 12:00 Ján Kordoš

Do tejto štúdie bolo zahrnutých niečo cez 20 tisíc amerických domácností. Výsledkom je, že polovica majiteľov konzoly Xbox 360 sa v priebehu 6. – 26. januára tohto roku pripojila k internetu a využila multuiplayerovú podporu ponúkaných hier. Na druhé miesto v konzolovom rebríčku sa posunulo Nintendo Wii, ktoré oproti obdobne meranému obdobiu zaznamenalo nárast z 18% na 29% hráčov využívajúcich online hranie. Playstation 3 zaznamenalo rozšírením svojej služby PlayStation Network postup na tretiu priečku (z piateho, posledného miesta) s 20% hráčov zameraných na multiplayer. Playstation 2 naopak potvrdzuje dohady o postupne dosluhujúcej platforme.

Výrazný náskok Xboxu 360 je spôsobený výraznejšou podporou rozširujúceho, sťahovateľného obsahu do hier. Najobľúbenejšími sú prídavky k Falloutu 3 a The Lost and Damned ku GTA 4 patrí k najsťahovanejšiemu obsahu prostredníctvom služby Xbox Live Marketplace. Iným spôsobom túto hru ani nezoženiete.

Najrozšírenejšou platformou pre online hranie stále zostáva PC, ktoré síce zaznamenalo mierny, 3% prepad oproti minulému roku, no s 87% hráčov, ktorí využili služby online hrania, ide o výraznú jednotku na trhu. Online hranie sa oproti predošlému roku rozšírilo. Hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, konzolový multiplayer v hrách zaujímal len 19% hráčov, v poslednom prieskume sa ukázalo, že sa medzi ľuďmi rozšíril a siahne po ňom štvrtina z celého prieskumu.

Vekový priemer hráčov bol špecifikovaný len pri najmladšej skupine od 13 do 17 rokov, kde hranosť multiplayeru vzrástla zo 17 na 22%. Ďalšie vekové skupiny (18-34 a 35-54) bližšie špecifikované neboli.

Ktoré hry hrávate po sieti vy a ako často sa im venujete?

