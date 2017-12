Herný magazín GamePro podporuje nezávislých vývojárov

11. mar 2009 o 11:30 Ján Kordoš

V rozhovore pre GameDaily sa George Jones (senior vice president pre GamePro) vyjadril kladne, pretože na konkrétne výzvy už zareagovali tri menšie vývojárske tímy ochotné publikovať svoje projekty pod značkou GamePro Labs. V priebehu najbližších mesiacov budeme vedieť viac. Podpora vydávania projektov cez finančne silnejších – aj napriek tomu, že ide o herné médium – treba pochváliť. Nezávislí tvorcovia sa budú môcť jednoduchšie presadiť a postaviť na vlastné nohy. Nesmie to však skĺznuť do herného časopisu ukrývajúceho sa za reklamný katalóg. Ako sa to stalo v nemenovanej stredoeurópskej krajine.

Zdroj: Shacknews, GameDaily