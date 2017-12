Spoločnosť EA oznámila, že Kmotr II je v gold verzii

11. mar 2009 o 11:00 Ján Kordoš

Príťažlivosť fiktívneho príbehu Kmotra spočíva predovšetkým v možnosti vyskúšať si pocit moci mafiánskeho dona – vedenie klanu, zákulisné ťahanie za nitky, klamanie protivníkov. V Kmotrovi II má hráč všetko pevne vo svojich rukách od samého začiatku. Krátko pred vypuknutím kubánskej revolúcie sa významné stretnutie mafiánov v Havane zmení na krvavé jatky.

Don a jeho rodina sú zavraždení a je iba na vás, aby ste prevzali vládu a vedenie ich organizácie, ktorá sa ocitne pod útokom. Úspech plodí príležitosť, a tak, keď sa Michael Corleone ocitne pred vyšetrovacou komisiou Senátu pre organizovaný zločin, rodina Corleonovcov vás poverí obnovením ich aktivít v New Yorku a expanziou do ďalších rajónov – na Miami a Kubu, a to využitím všetkých dostupných prostriedkov. Podobne ako don rodiny Corleonovcov, si hráč Kmotra II môže vytvoriť svoj vlastný príbeh plný podvodov, zrady a boja o moc, odohrávajúci sa v prostredí sveta organizovaného zločinu 60. rokov minulého storočia.

Aj keď Kmotr II zostáva v jadre akčnou hrou, obsahuje tiež nové prvky stratégie, ktoré sú v rámci konceptu otvoreného sveta absolútnou novinkou. Tie hráčom umožňujú podľa vlastných predstáv budovať a riadiť vlastný zločinecký gang. Úlohou hráča je investovať do rozvoja rodiny, spravovať jej obchody a podplácať úradníkov – a to všetko prostredníctvom revolučného rozhrania Don´s View (Donov pohľad). Donov pohľad je 3D perspektíva hráčovho zločineckého impéria vo všetkých troch mestách, ktorá umožňuje koordináciu strategických rozhodnutí, plánovanie úderov proti konkurenčným gangom, útoky na protivníkov. Už o necelý mesiac to je tu.

