Keď hrá na počítači klávesnica druhé husle

Na trhu existuje mnoho počítačov, ktoré sa môžu popýšiť dotykovým displejom. V mnohých prípadoch však ide o projekty, ktoré mnoho prínosu nemajú. Prečo? Nuž bez špeciálnej softvérovej výbavy je dotykový panel iba piatym kolesom voza.

11. mar 2009 o 10:55 Milan Gigel

Vývojári softvérov nepočítajú s tým, že by pri ich ovládaní používateľ siahol po čomsi inom, ako po klávesnici a myši. Presvedčili sme sa o tom aj pri nedávnom teste stroja Eee Top 1602. Tri hry predinštalované v systéme to nezachránia.

Svet podľa HP

Dotykový počítač z dielní HP je iný – multimediálny. Má 22 palcovú obrazovku prekrytú pancierovým sklom a softvérovú nadstavbu nad operačným systémom Windows, ktorá umožňuje plnú kontrolu nad prehrávaním multimédií, prístupom k informáciám z internetu a hrami, ktoré sú nielen na lokáli, ale aj na internete. Vývojári sa vôbec netaja tým, že za projektom HP TouchSmart sa skrýva viac ako hardvér. Softvérová platforma, bez ktorej by šlo o ďalší zbytočný stroj na trhu bude dostupná aj pre ostatných výrobcov. Kde Microsoft zaspal dobu, tam sa ponúka alternatíva. Aspoň to tak zatiaľ vyzerá.

Niekde sme to už videli

Zabudovať kompletný počítač do šasi LCD monitora nie je žiadnou novinkou. Po tomto koncepte siahla nejedna firma - s väčším či menším úspechom. Koho sa snažia výrobcovia osloviť? Kompaktný počítač má vyplniť medzeru medzi notebookmi a stolovými počítačmi. Jednoducho sa prenáša z miesta na miesto, s perifériami komunikuje bez káblov a samotné vyhotovenie musí byť natoľko atraktívne, aby oslovilo. V prípade stroja HP TouchSmart sa to podarilo. Aj keď ho môžete degradovať na obyčajné PC pre každodennú rutinu s nezvyčajne vysokou cenou, môžete sa plne oddať multimediálnemu konceptu, ktorý sa za ním skrýva. Hudbu, videá, internet a televízne vysielanie máte jednoducho pod palcom – či ktorýmkoľvek iným prstom.

Snímanie, kde uhlopriečka nehrá úlohu

Áno, už sme si akosi zvykli, že dotykové počítače sú komfortom, za ktorý sa pripláca. Obzvlášť v prípade, ak hovoríme o veľkej obrazovke, kde ceny dotykových filmov rastú geometrickým radom. Čo tak zmeniť pohľad na svet? Podarilo sa.

HP TouchSmart používa extrémne jednoduchý spôsob snímania polohy prsta, ktorý bude možné do budúcnosti ešte viac vylepšiť. Po obvode displeja sa nachádzajú plastové difuzéry, ktoré vytvárajú súvislý pás ultrafialového žiarenia pochádzajúceho z LEDiek.

Vo vrchných dvoch rohoch sa nachádzajú kamery citlivé na UV žiarenie, ktoré zaznamenajú každý tieň vo svojom akčnom poli. Znamená to, že pomocou dvojice kamier je možné spoľahlivo určiť nielen polohu jedného prsta, ale viacerých. To znamená, že multitouch je tu ako doma.

Možno sa pýtate, ako sa dá tento systém snímania vylepšiť. Nuž ak by dokázal rozoznávať nielen tiene, ale aj farby, s plastovými imitáciami farbičiek by ste mohli v plných farbách maľovať v grafickom softvéri bez toho, aby ste menili tvar nástroja a jeho farbu.

Ani deti ho nezničia

S pojmom dotykového ovládania sa často spájajú aj obavy o to, či sa dotyková plocha alebo displej nemôžu pri každodennom používaní poškodiť? Nuž v mnohých prípadoch sú oprávnené.

Preto HP využíva bezpečnostný prvok, ktorý je dobre známy z bankomatov. Pred citlivým LCD panelom sa nachádza bezpečnostné vrstvené sklo, ktoré je prakticky nerozbitné.

Je síce lesklé, čo môže v niektorých interiéroch spôsobovať ťažkosti, je však natoľko pevné, že ho nepoškriabete, ba ani neprasknete. Čoskoro zistíte, že ani s tým odleskom to nie je až také zlé. Stačí deň používania a sklo bude matné od nečistôt, ktoré na ňom zanechajú vaše ruky.

Čo všetko je možné ovládať dotykmi?

HP TouchSmart myslí hlavne na zábavu. Aj keď možno intuitívne siahnete po predinštalovanej aplikácii MediaCenter tak ako ste zvyknutí, nie je to tá správna cesta k pohodovému ovládaniu. To správne používateľské rozhranie s podporou funkcie multitouch sa otvorí v momente, keď na ráme displeja priložíte prst k ikone domčeka.

Otvorí sa multimediálny svet tak, ako ho vidí HP. Dva pruhy s ikonami funkcií, z ktorých sa po kliknutí stávajú moduly pracujúce s dátami. Hudobný archív z iTunes alebo MediaPlayeru je prehľadný a dobre ovládateľný, rovnako ako kolekcia filmov na pevnom disku, či v optickej mechanike. Prehliadanie fotografií, sledovanie počasia, prístup k RSS kanálom obľúbených serverov, poznámkové bloky, kreslenie – pre začiatok je ponuka viac ako bohatá. Postupne je možné do ponuky pridávať ďalšie aplikácie, ktoré si s dotykmi rozumejú. Je to, ako by sa vám niekto snažil ukázať, že existuje aj omnoho praktickejšie používateľské prostredie ako to, ktoré ponúka Microsoft. Obzvlášť teraz, keď na trhu stále kraľuje XP, ktorému na krky šliape Vista. Zdá sa, že ani s príchodom „sedmičky“ sa toho mnoho nemení.

Druhou zaujímavosťou je herná platforma, kde to už síce zaváňa poplatkami v online svete, avšak pre začiatok to ide aj bez nich. V ponuke je bezpočet hier, ktoré sa z internetu stiahnu do vášho počítača, aby ste si užili jednoduchú zábavu a relax. Stačí sa pripojiť a už môžete prstami behať po displeji. Je to prudko návykové rovnako, ako ovládanie celého stroja.

Klasika nechýba

S dotykovým ovládaním je síce zábava, ťažko si však predstaviť písanie e-mailov s virtuálnou dotykovou klávesnicou. Áno, v základnej výbave je aj bezdrôtová tenučká klávesnica, ba aj plnohodnotná počítačová myš. A ak by ste pri nočnej práci nechceli nikoho rušiť, pokojne si môžete zapnúť osvetlenie, ktoré je s možnosťou regulácie zabudované v spodnej časti rámu. Inšpirovať by sa mohli aj výrobcovia monitorov a notebookov.

Čo nám však chýbalo je infračervený diaľkový ovládač pre sledovanie televízneho vysielania či ovládanie prehrávania filmov. Áno, aj s klávesnicou sa dá vkĺznuť do pohodlia pohovky, ale nie je to ono.

Čo sa skrýva pod kapotou?

S výnimkou veľmi kvalitného vyhotovenia a skvelého dizajnu je nutné povedať, že HP TouchSmart je vo svojej podstate iba lepšie vybavené kancelárske PC s bohatou multimediálnou výbavou. Postavené je na platforme Intel Core 2 Duo T6400 so 4 gigabajtami RAM, grafickom akcelerátore nVidia GeForce 9300M, 500-gigabajtovým pevným diskom, DVD napaľovačkou, webkamerou, dobrým ozvučením, čítačkou kariet, hybridným TV tunerom a bezdrôtovou a drôtovou konektiviou.

Tomu všetkému sekunduje 64 bitová verzia Visty, kancelársky balík Microsoft Works a množstvo aplikácií z dielní HP, ktoré dodávajú celému systému komfort. Vyvážená konfigurácia si poradí prehrávaním HD videa a každodennými úlohami, pri používaní sme mali pocit, že ide o stroj, ktorý prešiel u výrobcu množstvom plošných testov, aby nesklamal.

HP TouchSmart síce nezaujme svojou cenou, určite však naláka na komfortné ovládanie, silné zameranie na multimédiá a vyhotovenie. Ocenili sme kvalitný obraz a ešte lepší zvuk, ako aj to, že sa dá žiť bez toho, aby na pracovnom stole prekážalo množstvo káblov. Ide o multimediálny stroj, ktorý v malom byte nahradí televízny prijímač a stolové PC, v internetovej kaviarni a vzdelávaní zaistí jednoduchosť ovládania a v modernom interiéri vytvorí priestor, kde sa každý cíti isto aj bez toho, aby toho o počítačoch vedel mnoho.