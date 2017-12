Počítače mieria do škôlok

Počítače majú najmenším pomôcť zahrať sa a pritom sa veľa naučiť. V škôlke na Mokrohájskej ulici v Bratislave sedia deti okolo počítača a predbiehajú sa, kto si skôr zahrá počítačovú hru.

10. mar 2009 o 21:51 Tomáš Ulej

Z ľavej strany obrazovky pomocou myši presúvajú na pravú časti lietadla. V jednej z hier hasia požiar, v inej riadia animovaný film a učia sa základom času a priestoru. Hry sú sprevádzané zvukovými poznámkami, niektoré sú v slovenčine a niektoré v češtine.

„Tohle sem nepatří,“ ozýva sa z reproduktorov, keď jeden z chlapcov chce k lietadlu pripnúť časť, ktorá sa k nemu nehodí. „Tady to nelze přesunout,“ opakuje jazykom hry škôlkar svojmu kamarátovi. S češtinou deti nemajú problém, rozumejú jej. A keď je hra v českom jazyku, používajú pri komunikácii pokojne slová ako „čtverec“ alebo výrazy ako „skus to ještě jednou“.

„Cieľom nášho projektu je podporiť rozvoj detí príjemnou hravou formou, motivovať ich učiť sa, správne používať informačno-komunikačné technológie a tímovo spolupracovať,“ tvrdia tvorcovia projektu Kidsmart. Počítač „Young Explorer“ na Mokrohájskej ulici v Bratislave je jedným z prvých desiatok na Slovensku, ktoré sa v rámci neho dostali medzi škôlkarov. Projekt sponzorujú firmy IBM a Datalan.

Učiť deti odmalička

Sledujeme chvíľu, ako deti ovládajú počítač. Aj keď nevedia čítať, tu by ste to vôbec nepostrehli. Bez problémov si hru spustia a preklikajú sa cez jej navigáciu. A s myšou pracujú rovnako dobre ako dospelí.

Aj keď v prípade Young Explorera ide v skutočnosti o klasický počítač so systémom Windows, ktorý môžu po práci učiteľky využívať napríklad na surfovanie na internete, tvorcovia ho obalili farebným plastom tak, aby sa čo najviac páčil deťom.

Hry, ktoré si deti môžu v materských škôlkach zahrať, sa volajú Mudrlantovo, Knihomoľovo, Výmyselníkovo či Matematikovo – podľa koordinátorky projektu Carmen Čapkovič boli navrhnuté, aby v deťoch rozvíjali základné zručnosti. Nielen pri práci s počítačom, ale aj také, ktoré využijú vo svete mimo neho - „základy logického myslenia, priestorovej orientácie a podobne. Sledujú pomocou neho napríklad počasie. Jednoducho, aby to, čo sa na počítači naučili, vedeli potom aj prepojiť s reálnym svetom,“ povedala v rozhovore pre SME.

Sú počítače pre deti peklo?

Na obrazovke vidia deti postavičky, ktorým treba na hlavu nasadiť správny klobúk. S obsahom hry sú oboznámené natoľko, že si v jednom momente zač〜nú z pani učiteľky uťahovať a radia jej čo najnepravdepodobnejšie kombinácie postavičiek a klobúkov. Počítač ju opraví, keď chce policajtovi nasadiť poľovnícky klobúk. Deti sa smejú na plné ústa.

„Niekedy je ťažké za nimi stíhať,“ hovorí pani učiteľka s úsmevom. Patria počítače do rúk aj úplne najmenším deťom? Niektorí odborníci tvrdia, že nie. Americká Aliancia pre detstvo patrí medzi najväčších kritikov zavádzania počítačov do škôlok a škôl. Ešte v roku 2000 zozbierala podpisy niekoľkých desiatok amerických vedcov, ktorí tvrdia, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by používanie počítačov mohlo deťom výrazne pomôcť pri vzdelávaní. Naopak, počítače deťom podľa nich spôsobujú „stres, únavu očí, a niektorým deťom aj dlhodobé škody na fyzickom, emočnom alebo intelektuálnom rozvoji“.

Množstvo odborníkov však dnes už podobne extrémny názor nezastáva. Denisa Keraová z Inštitútu informačných štúdií Karlovej univerzity si nemyslí, že by počítače ochudobňovali deti o sociálny kontakt. „Počítače nás nespasia, ale tiež nás nezničia. Už v 19. storočí sa tvrdilo, že romány a dlhé čítanie odvádza dušičky do cudzieho sveta,“ uviedla pre ČTK.

Počítače môžu byť, naopak, pre deti interaktívnym spôsobom, ako sa učiť to, čo by ich inak nudilo. Pre tie slabšie je významným faktorom aj možnosť neustáleho zlepšovania. Popri rýchlejších deťoch by sa v triede nemohli tak dobre zdokonaľovať. Kľúč k úspechu je teda jediný – dať deťom vhodné hry a prísne strážiť čas, ktorý strávia za počítačom.

Dvadsať minút a dosť

Učitelia v materských škôlkach dostávajú spolu s Kidsmartom napríklad aj špeciálne školenie, ktoré im má objasniť, ako počítače používať pri výučbe: deti môžu byť pri počítači maximálne dvadsať minút a učitelia musia na ne neustále dozerať. Dnes ich kvôli nám pani učiteľka nechala pri počítači trochu dlhšie. Už po pár minútach však musí v triede riešiť prvý spor o to, kto dostane do ruky myš. Zatiaľ sú počítače pre najmenšie deti len v niekoľkých desiatkach škôlok, každý rok pribúdajú ďalšie – podľa Čapkovič v počte približne tri za rok.

Ako používať počítače s najmenšími

Vyberte pre deti hry, ktoré rozvíjajú ich schopnosti, nie také, ktoré slúžia iba na zábavu. Praktické rady ako na to nájdete napríklad na stránke kidsmartearlylearning.org.

Nenechávajte deti za počítačom samy. Buďte s nimi, pomáhajte im, ak si s niečim nevedia rady.

Určite si presný denný čas, ktorý môžu byť deti pri počítači. Napríklad pätnásť alebo dvadsať minút denne.

Počítač je pre deti jedno z tých lákadiel, na ktoré sa budú vždy veľmi tešiť – môžete to využiť aj motivačne. Napríklad, že si budú môcť k počítaču sadnúť až vtedy, keď si splnia všetky ostatné úlohy.