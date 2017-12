Možno sa budeme správať ako idioti

Cestujete vo vlaku a pozeráte sa na mladíka, ako vyplazuje jazyk, cerí zuby a a naťahuje tvárové svaly. Vystúpite a na stanici robí to isté desiatka iných ľudí. Čo sa stalo? Majú nejaký problém? Nie, jednoducho sú „in“.

10. mar 2009 o 9:55 Milan Gigel, (mg)

Vo vrecku majú prehrávač s obľúbenou hudbou a používajú mimiku na to, aby ovládali hlasitosť a prepínali medzi skladbami. Ako je to možné? Nuž, vymenili svoje slúchadlá za nové. Tie sú vyzbrojené infračervenými snímačmi, ktoré monitorujú deformácie zvukovodu. Vždy keď vyceríte zuby, vyplazíte jazyk, alebo spravíte čosi podobné, senzory zaznamenajú zmenu a odošlú povel do prehrávača.

S takouto netradičnou technológiou s názvom EarSwitch sa snaží na trh vstúpiť japonská univerzita v Osake. Nejde však o prvú netradičnú technológiu z ich vývoja. Nie je tomu dávno, čo experimentovali so senzormi na ráme okuliaroch, ktorý sa snažil vyhodnocovať povelové gestá očí.

Nezostaneme radšej pri tlačidlách?