10 tipov ako tlačiť čo najlacnejšie

Niekedy stačí odložiť novú tlačiareň bokom a vytiahnuť z police 10 ročný model s minimálnou spotrebou, inokedy je lepšie zamyslieť sa nad svojimi návykmi a každodennou rutinou.

10. mar 2009 o 8:10 Milan Gigel

Používajte nastavenie kvality

Rýchly draft minie menej farby ako tlač v plnej kvalite, čiernobiely výtlačok zamedzí tomu, aby sa okraje písma vyhladzovali farbami. Spotrebu farby ovplyvňuje aj zmena typu použitého papiera. Aj tu však existujú hranice. Čím rýchlejšiu a lacnejšiu tlač na atramentovej tlačiarni zvolíte, tým horšie je to s čitateľnosťou malých fontov a tabuliek.

Hľadajte posily k ovládaču

Porozhliadnite sa po softvéroch, ktoré dokážu plynule regulovať spotrebu farby, aby ste dosiahli ešte vyššiu úsporu, akú sľubuje výrobca tlačiarne. Medzi najpopulárnejšie riešenia patrí InkSaver, žiaľ po 30 dňoch vyžaduje zakúpenie licencie. Nuž a ako takéto softvéry fungujú? Vypĺňajú prázdnymi miestami body, o ktorých si myslia že sa zaplnia rozpíjaním atramentu, alebo si ich oko vôbec nevšimne.

Kupujte alternatívy

Porozhliadnite sa po alternatívnych toneroch a náplniach pre vašu tlačiareň. Ak používate lacnú tlačiareň, nemáte čo stratiť. Obzvlášť v prípade, ak ide o atramentovú tlačiareň, ktorá má tlačovú hlavu zabudovanú v náplni.

Nie každá lacná kúpa však znamená, že ste ušetrili. Pre začiatok si všímajte počty výtlačkov. Môže sa stať, že za atraktívnou cenou sa skrýva príliš malý objem farby.

Aj zmena písma pomôže

Zmenou fontu síce veľké zázraky nedokážete, mali by ste však vedieť, že aj tu existujú rozdiely. Bezpätkové fonty s tenkými líniami spotrebujú menej farby ako ozdobné s hrubšími líniami. Ak si vystačíte s tlačou bez diakritiky, stiahnite si z internetu Ecofont, ktorý sľubuje až 20 percentnú úsporu.

Viac strán na jeden papier

Ak nemáte papier zadarmo, myslite na to, že aj jeho cena sa odráža v nákladoch na tlač.

Dnes už každý ovládač umožňuje vytlačiť na jednu stranu papiera niekoľko strán dokumentov. Ak ste to doposiaľ netušili, nahliadnite do rozšíreného nastavenia tlačiarne.

Pred tlačou kontrolujte

Spustite si automatickú kontrolu pravopisu, ešte raz skontrolujte správnosť číselných údajov a dátumov a používajte pred tlačou funkciu náhľadu. Ešte predtým, ako sa dokument ocitne na papieri, budete vedieť, ako vyzerá. Veľký pozor si dávajte pri weboch a tabuľkách – rozbité dokumenty s prázdnymi stranami končia zväčša v koši.

Vyberajte, vyberajte a ešte raz vyberajte

Pri tlači nie je vždy nutné, aby ste celý obsah dokumentu zvečnili na papieri. Niekedy stačí zvoliť správny rozsah strán, inokedy postačí niekoľko dôležitých odstavcov. Používajte preto selektívnu tlač, ušetríte farbu.

Pri weboch s rozvahou

Vývojári internetových prehliadačov sa príliš netrápia s tým, aby aj tlačové výstupy boli použiteľné. Ak vás potrebným rozšírením nevybavil výrobca vašej tlačiarne, z webu HP si môžete bezplatne stiahnuť softvér HP SmartWeb Printing. Preformátuje stránku tak, aby na papieri zodpovedala náhľadu v okne a umožňuje zlepovať rôzne výstrižky a výbery do výslednej tlačoviny.

Ak z webu tlačíte často, tento softvér stojí za to.

Zatraste ním

Ak laserová tlačiareň hlási, že toner je prázdny, skúste ho ešte pre pár posledných stránok zachrániť pohrkaním a vrátením späť. Zázraky neočakávajte, môžete však vyriešiť nepríjemnú situáciu.

Teplý kúpeľ

Ak tlačíte atramentom a používate náplne so zabudovanou tlačovou hlavou, v kritických situáciách pomôže kúpeľ v teplej vode. Vplyvom teploty sa zníži hustota zvyškov atramentu, ktorý je schopný ďalšej prevádzky.