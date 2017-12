Komentár... alebo papier či internet

9. mar 2009 o 17:00 Ján Kordoš

Môžete to považovať za tému nadpriemerne otrepanú, avšak s informáciou o okrúhlym 200. číslom herného magazínu Edge a darčekom v podobe rôznych obálok sa doslova derie na jazyk odpoveď na otázku, či má papier ešte budúcnosť a nepohltí ho internet. Nebudeme rozoberať žiadne hlboké myšlienky a zameriavať sa na všeobecný problém úpadku tlačených médií na úkor internetu. Herné spravodajstvo totiž priam vyzýva k tomu, aby mali hráči svoje spravodajstvo čo najaktuálnejšie a moderné technológie, ktoré považujeme už za bežné, konkurujú i známemu tvrdeniu: na záchode si internetovú recenziu neprečítam. Ale áno – a je jedno či cez notebook (netbook) alebo v mobile.

Herná sekcia Sme Online by automaticky mala inklinovať k tomu, že budúcnosť je jednoznačne v internetovom spravodajstve, ktoré dokáže ponúknuť najbohatší servis, pružne (v rámci možností) reaguje na požiadavky čitateľov a podobne. Poďme sa však na to pozrieť trochu z diaľky. Plusy internetu oproti papieru sú dobre známe, pričom dnes preváži klasické: je to zadarmo. Rýchlosť pripojenia dnes nikomu nebráni „prelistovať“ hneď niekoľko recenzií behom chvíle, nič za to nezaplatiť a názor si urobíte poľahky, rýchlo a overíte v diskusiách a na fórach. Proti internetovým médiám však automaticky vyráža do útoku nezanedbateľný fakt slabšej konkurencie. Na trhu herných časopisov slabý neprežije, na internete nie je veľkým problémom ťažiť z amatérskeho nadšenia. Čitateľ má pred sebou dilemu predsa len menej kontrolovaného internetového obsahu a informáciách na papieri, ktoré sú predsa len upravované hneď niekoľkokrát.

Nie vždy samozrejme platí, že to, čo je napísané na papieri, má automaticky lepšiu výpovednú hodnotu, je hodnovernejšie, kvalitnejšie ako text zverejnený na intrenete – ale to by sme sa mohli dohadovať od rána do večera. Internet je natoľko rozsiahla sieť, v ktorej sa udržia i malé ryby s vyhraneným okruhom čitateľov, ktoré by v konkurencii papierových médií neprežili. Aj preto na tuzemskom trhu existujú už len dva formáty informujúce o dianí v hernom svete v širšom meradle. Nie je zhoda okolností, že ide o dvojicu, ktorá sa na trhu objavuje už pekných pár rokov a patrí teda medzi stálice v novinových stánkoch. Nebudeme rozoberať kvalitu Score či Levelu a ani uprednostňovať jeden magazín pred druhým. Išlo by o rovnakú bitku ako v prípade konfliktu PC vs. Xbox 360 vs. Playstation 3 – a teda úplne zbytočné hádanie sa.

Časopis má oproti internetu plus inzercie. Pre inzerenta je stále výhodnejšie hodiť svoju reklamu na papier, navyše v tomto prípade papier časopisu s istou históriou. Finančná kríza síce mierne upravuje pravidlá hry, tu však záleží hlavne na reakciách inzertného oddelenia. Papier vedie aj v prípade exkluzívnych informácií. Tvorca očakávanej hry radšej použije ako exkluzívne prostredie na oznámenie nových informácií papierové médium, kde je efekt propagovania omnoho viditeľnejší. V internetovom médiu si na dôležitý článok po týždni nemusíte ani len spomenúť, v časopise rezonuje táto téme celý mesiac v aktuálnom čísle a mnohokrát sa na vás usmieva i z obálky časopisu. Herné magazíny sa tak stali nosičmi informácií z prvej ruky, ako média ohlasujúce novinky s hlbším rozoberaním problému.

Otázkou zostáva, či je čitateľ ochotný zaplatiť za niekoľko exkluzívnych informácií často nemalú finančnú sumu. Americké časopisy fungujúce na lákavom, lacnom predplatnom, sú stále v kurze. U nás je situácia trochu iná. Exkluzivita v rámci regiónu samozrejme čiastočne funguje, no často sa stane, že exkluzívna recenzia (často ako hlavná téma i na obálke) je exkluzívna aj v hodnotení, prípadne je jej venovaný nemalý priestor aj napriek kritickému ohlasu. Zamávanie hodnoteniami na internete po nedávnych kauzách okolo Eidosu (Kane & Lynch, Tomb Raider: Underworld) síce rezonovali herným svetom, ale v praxi (u nás) neexistuje. Internetové médiá totiž majú odozvu v diskusiách. Hlavnými ťahúňmi časopisov, ktoré síce prinesú exkluzívne informácie a témy, môžu byť v prípade preview neskrývaným nástrojom na „hype“ a v recenziách zas ovplyvňovaním pod rúškom prvých informácií. Keď hre XYZ dá niekto 10/10 a ostatné recenzie majú embargo až do vydania hry, predobjednávky sa pod náporom názoru niektorých exkluzívnych recenzií objavujú jedna radosť. Tomu sa – podľa môjho osobného názoru – nevyhol ani renomovaný Edge.

Papier však má šancu a jeho teritórium kvalitného textu by narušené byť nemalo. U nás je situácia aká je a hlavným ťahákom herných magazínov už dávno nie sú práve „odlišné“ texty, ktoré nenájdete na každom druhom webe. Sú to pridávané plné hry – tie predávajú časopisy, nie samotný magazín. Sú to však potom ešte plné hry s priloženým časopisom alebo je to opačne? Zánik konkurencie stroskotal práve na slabej podpore príloh, hoci by sa v konkurenčnom prostredí dokázali uživiť. Ostali dva magazíny, ktoré si niektorí kupujú kvôli hrám (a recenzie si prečítajú v predstihu na internete alebo ich nezaujímajú, veď hru už majú doma...) alebo s mierne nostalgických dôvodov (a plné hry odložia vedľa originálky). Ich počet však ubúda. Tunajšie médiá nevedia nás účinný liek na vytvorenie záujmu i bez lacných gest „so super hrami na dvoch dvd“.

Lenže papier je papier, všakže. A na internete sú niektoré texty mierne ohranou pesničkou, ktorú už dobre poznáte. Takže internet či papier? Dá sa povedať, že v našich podmienkach je to úplne jedno. Do priepasti by nemali spadnúť papierové médiá, pretože už takmer žiadne nezostali a internet sa aj v čase krízy dokáže uživiť. Je však smutné to, že sa to nik nesnaží zmeniť. Časopisy sa nehrnú do zaujímavých tém, nesnažia sa profilovať užšie, neudávajú tón. Internetové médiá zas (pri maximálnej sebakritike) pôsobia buď úsmevne amatérsky, technokraticky nudne, maximalisticky v hŕbe textu, arogantne, bulvárne atď. Papierové časopisy sa nemajú kam posúvať, pretože zostali stáť v slepej uličke, internetové spravodajstvo je odkázané na hon za rýchlym ládovaním informácií. Za každú cenu a čo najskôr. Herná scéna u nás a v Česku je ako vyschnutá púšť. Ničím nedokáže zaujať, profilovať sa.

Je to možno príliš kritické, ale výhoda papieru je v tom, že ho na WC aj dokážete využiť. Problém je však ukrytý nie v hlbokej priepasti, ku ktorej by sa nik nedokázal prekopať a vyniesť na svetlo sveta. Ale poznáte to: také veci kazia charakter a zdravie si za ne nekúpite. Ale úprimne - je vôbec snaha niečo zmeniť?

Zdroj použitých obrázkov: Server.sk, Exil.sk, PC Gamer, Edge, OXM