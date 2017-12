Rodičia by mali mať možnosť znemožniť prístup k nevhodným hrám

Rodičia by mali mať k dispozícii „červené tlačidlo”, aby mohli znemožniť prístup ku hrám, ktoré považujú pre svoje deti za nevhodné. Navrhujú to poslanci Európskeho parlamentu, ktorý o návrhu budú rokovať tento týždeň.

9. mar 2009 o 13:52 SITA

BRATISLAVA 9. marca (SITA) -

"Cieľom nie je odstrašiť deti od hier, ktoré majú priaznivý vplyv na ich psychický rozvoj, ale pomôcť rodičom zvoliť vhodný obsah pre svoje deti," povedal dnes pre agentúru SITA europoslanec Miroslav Mikolášik (KDH). Nie všetky hry sú podľa neho vhodné pre všetky skupiny a možný nepriaznivý vplyv na vývoj detí nemožno prehliadať. Poslanci žiadajú harmonizáciu pravidiel na označovanie výrobkov.

Podľa Mikolášika poslanci EP sú znepokojení najmä internetovými hrami, ktoré sa dajú jednoducho stiahnuť do počítača alebo do mobilného telefónu, čím sa výrazne komplikuje kontrola zo strany rodičov. "Kým sa nezavedie systém, mali by byť herné konzoly, počítače alebo ďalšie hracie zariadenia vybavené červeným tlačidlom, ktoré by rodičom umožnilo zamedziť prístup ku hre či kontrolovať hru v určitej dobe," zdôraznil Mikolášik. Zároveň upozornil, že podľa štúdií nemusí násilie vo videohrách nutne viesť k násilnému správaniu. "Dlhodobé vystavenie násilným scénam však môže mať nepriaznivý vplyv na hráčov a môže potenciálne viesť k násilnému správaniu," uviedol. Európsky parlament preto chce vyzvať členské štáty, aby vytvorili zvláštny občiansky a trestnoprávny rámec, ktorý sa bude týkať násilných hier a videí vytvorených pre počítače, a najmä internetových hier.