Zaklínač medzi stovkou najpredávanejších PC hier všetkých čias

9. mar 2009 o 13:30 Ján Kordoš

Informovali sme vás o veľkom úspechu milióna predaných kusov hry, ktorá sa napokon stala obľúbenou aj v zámorských krajinách, kde mala knižná predloha premiéru spoločne s hrou a mnohí ju označovali za najlepšie RPG posledných rokov. CD Projekt Red sa dočkal ďalšieho úspechu, keďže sa od začiatku predaja (október 2007) dostalo k hráčom až 1.2 milióna kusov hry (čomu dopomohla istotne aj rozšírená edícia).

Toto číslo zároveň stačilo na to, aby sa Zaklínač dostal medzi 100 najpredávanejších PC hier všetkých čias. A to už je úspech, ktorému sa oplatí zatlieskať. Kto pri prvom oznámení Zaklínača od neznámeho a neskúseného poľského vývojára čakal, že sa z hry stane tak úspešný a chcený hit? Momentálne sa v CD Projekt Red pracuje na konzolovej verzii Rise of the White Wolf, ktorá by mala nalákať na značku viac hráčov už v túto jeseň. Ďalšie projekty vývojárov budú oznámené zrejme až po dokončení tejto verzie.

