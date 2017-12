Ktorí výrobcovia a vydavatelia hier sú najlepší a najhorší?

9. mar 2009 o 12:30

Vedie to k postupným znižovaním nárokom, keď v niektorých prípadoch herných periodík sú priemerné tituly odmenené 70%. Veľkú úlohu následne zohrávajú špecializované servery ako Metacritic, kde si môžete pozrieť hodnotenia z viacerých strán, prípadne udeliť svoje.

Tim Sweezey priniesol veľmi zaujímavý report ohľadom hodnotenia herných titulov v závislosti od vydavateľa a výrobcu. Jednoduchým postupom pridelil každému titulu hodnotenie (A = 100%-90%, B = 89-80, C = 79-70, D = 69-60,, F = 59 a menej - spominaná devalvácia hodnotení je v niektorých médiách už skutočne prehnaná) a podľa všetkých vydaných titulov od roku 2000 pre platformy PC, PS3, X360, Wii, PSP a NDS určil vydavateľov s najvyššou kvalitou celý čas vydávania svojich titulov a naopak upozornil na spoločnosti, ktoré majú síce na svojom konte skvelé hry a veľké hity, no naopak púšťajú do predaja aj množstvo odpadu.

Jednoducho povedané: ak si kúpite hru od svojho spoľahlivého vydavateľa, viete, že s najväčšou pravdepodobnosťou chybu nespravíte. Podobne si predsa kupujeme hudobné albumy a chodíme na filmy do kina (nič proti hudobným a filmovým kritikom). Hry sa do tohto stavu ešte nedostali a táto situácia s veľkou pravdepodobnosťou ani nenastane.

Výsledok sa dal očakávať. Najlepšie dopadli tvorcovia z Rockstar Games, ktorí za 9 rokov vytvorili celkovo 23 hier a väčšina z nich dopadla nadpriemerne. Druhé miesto Telltale Games je zaujímavé (síce len nadpriemerné tituly, ale takmer všetky spadajú do tejto kategórie) a tretia priečka Blizzardu nie je taktiež veľkým prekvapením. Je vidno, že spoločnosti s väčším počtom vydaných hier mávajú často väčšie výkyvy – výnimkou je Microsoft, ktorý na rozdiel od operačných systémov podporuje kvalitné hry.

A kto skončil najhoršie? Paradoxne ide o hráčmi obľúbený Ubisoft. Posledné obdobie nie je pre Ubisoft z hľadiska herných hodnotení najlepšie a negatívnym faktom je vydávanie mnohých skutočne nezmyselných hier hlavne pre platformu Nintenda, kde Ubisoft ryžuje hlavne na jednoduchých minihrách. Obrovský rozsah od hitov po prepadáky pochovali aj Activision. Stojí to za zamyslenie.

