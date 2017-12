Microsoft je na požiadavky EÚ pripravený

A nielen na ne. Nová „sedmička“ už počíta so všetkým. Dokonca aj s tým, že internetový prehliadač Internet Explorer 8 nebude základnou súčasťou systému. Nový systém umožňuje odinštalovanie všetkých komponentov, vrátane kľúčových.

9. mar 2009 o 12:10 Milan Gigel, (mg)

Odinštalovať je možné okrem prehliadača aj Media Player, Media Center, DVD Maker či Windows Search. Čo to do budúcnosti znamená?

Ak bude Microsoft dostatočne taktizovať, pripravený môže byť na ľubovoľné rozhodnutia protimonopolných úradov bez toho, aby musel vytvárať špeciálne edície okresaných systémov. Aktivačný procesom, alebo generovaním viacerých radov sériových čísel by mohol dosiahnuť to, aby sa v nainštalovanom systéme nachádzalo iba to, čo tam patrí.

A to znamená redukciu obsahu namiesto toho, aby sa spolu s novým systémom museli distribuovať aplikácie tretích strán.