Monitory sa v budúcnosti zaobídu bez káblov

Sekundárny monitor pripojený k notebooku je fajn, neustále pripájanie a odpájanie káblov bez dockovacej stanice dokáže poriadne strpčiť život. Všetko sa však v budúcnosti môže zmeniť.

9. mar 2009 o 11:50 Milan Gigel, (mg)

Firma ASUS na CeBITe predstavila prototyp monitora, ktorý káble nepotrebuje. Využíva rozhranie UWB na to, aby v digitálnej kvalite prijímal signál a riadiace povely priamo z počítača. Znamená to, že všetky dáta, čo doposiaľ putovali do HDMI alebo DVI kábli, odteraz cestujú vzduchom.

Kedy toto riešenie dorazí na trh a aká bude cena zatiaľ firma neprezradila. Isté však je, že kým výrobcovia notebookov a stolových počítačov nevybavia svoje stroje príslušným rozhraním, na lákavý komfort môžeme zabudnúť.