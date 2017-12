Cenega nečakane odhalila niekoľko herných hitov aj s dátumami vydania

9. mar 2009 o 11:30 Ján Kordoš

Prvým veľkým prekvapením je pomerne veľká záplava Guitar Hero titulov. Okrem samostatne spustiteľného prídavku Metallica sa dočkáme aj GH: Greatest Hits (niekoľko desiatok najobľúbenejších skladieb všetkých predošlých dielov), GH Hard Rock Van Halen, Guitar Hero 5 a pre DJ to bude zas Guitar Hero DJ Hero.

Máme tu niekoľko termínov vydaní odkladaných titulov. Lokalizovaná verzia X3: Terran Conflict by sa mala objaviť až 21.apríla, nesmrteľný Highlander dorazí 24.apríla, Batman: Arkham Asylum 29.mája, Prototype 18.júna, Wolfenstein 23.júla, Just Cause 2 23.septembra, konzolové Il-2 Sturmovik: Birds of Prey 14.októbra, pokračovanie Call of Juarez 21.októbra, Mafia II je zatiaľ oficiálne stanovená na 23.október (o lokalizácii PC verzia sa zatiaľ nič nevie, Cenega by ju však chcela), Starcraft II: Wings of Liberty by malo byť vyexpedované 13.novembra, I Am Alive 16.novembra a pripravované šieste Call of Duty o desať dní neskôr.

To máme hry, ktoré sme s veľkou pravdepodobnosťou očakávali, aj keď presné termíny vydania sme nevedeli. Prekvapilo však odhalenie ďalších hier ako napríklad Rogue Warrior od Bethesdy, ktoré síce oznámené bolo, no o hre sa už dlhé roky nič nehovorilo. Termín vydania je stanovený na 8.septembra. Tvorcovia série Gothic sa po odtrhnutí od vydavateľa JoWood rozhodli vytvoriť novú značku a prvý diel Risen by nám predstaviť už 11.septembra. Síce to nemáme oficiálne, ale môžu sa tešiť aj fanúšikovia Hviezdnych vojen, pretože na 15.septembra je naplánované vydanie Star Wars: Clone Wars 2.

Tešíte sa na Bioshock 2? Aj my a podľa všetkého sa dočkáme ešte v tento rok. PC verzia sa dočká lokalizácie formou titulkov a Bioshock 2 si teda budeme môcť zahrať už 17.septembra! Eidos síce zatiaľ oficiálne nepotvrdil, že sa na Kane & Lynch 2 pracuje, no podľa Cenegy je vydanie naplánované na 9.októbra, takže si bezcharakterných zabijakov užijeme ešte o niekoľko mesiacov.

Jedenásty diel Tony Hawk´s série dorazí 22.októbra, westernová akcia Red Dead Redemption od Rockstaru o tri dni skôr, pod Activisionom vzniká zatiaľ nepredstavená pretekárska hra Racing 2009 (zrejme od tvorcov série Project Gotham Racing - 26.október).

Na záver sme si nechali dva bonbóniky: Lego Indiana Jones The Original Adventures 2 predstavené nebolo, podobne ako Serious Sam 3, avšak v príprave sú a vydanie je naplánované na 24.novembra, respektíve 4.decembra tohto roku. Ak všetky tieto informácie od Cenegy budú pravdivé, vyzerá to na dobrú úrodu v tento rok. Berte to však ako nepotvrdené a dátumy vydania sa samozrejme môžu zmeniť.

Zdroj:Cenega