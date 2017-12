Zabudnite na počítačové škatule

Zdá sa vám, že všetky počítačové skrinky sú iba škatule plné vzduchu, ktorý má svojim prúdením chladiť zopár komponentov, ktoré sú dnu? Máte pravdu. Thermaltake sa však snaží ukázať, že sa to dá aj inak.

9. mar 2009 o 11:22 Milan Gigel, (mg)

Luxusná skriňa s názvom Level 10 vznikla v spolupráci s dizajnérmi z BMW. Namiesto toho, aby pod jedným krytom skrývala všetky komponenty, každá súčasť má svoj samostatný obal, ktorý má zaistiť účinné chladenie. Zdroj, základná doska, optické mechaniky, či disky – každý z nich má svoje vlastné miesto.

Určite vám však neuniklo ani to najdôležitejšie. Kam sa podeli tie neprehľadné splete káblov, bez ktorých to akosi nejde? Stali sa súčasťou skrine, aby neprekážali. Čaká nás nová éra v počítačovom dizajne, alebo pôjde o projekt, ktorý so svojou vysokou cenou niky neprerazí?