Najväčšie weby sveta

Nenesú žiadnu informačnú hodnotu, ale aj tak dokážu zaujať. Ich autori a prevádzkovatelia tvrdia, že držia prvenstvo - v objeme alebo v dĺžke stránky. Poznáte ich?

9. mar 2009 o 10:32 Milan Gigel

Na adrese http://www.28fields.com/wlw.html nájdete web, na ktorý je aj tá najrýchlejšia linka príliš pomalá. Ak by ste na ADSL linke klikli na odkaz na jej titulke, trvalo by 120 dní, kým by ste stiahli celý obsah na svoj web. Žiaľ, nejde o nič použiteľné – generátor vám vyrobí neuveriteľne dlhý súbor pozostávajúci z náhodného obsahu.

Stránka http://worlds-highest-website.com tvrdí, že patrí medzi najdlhšie na internete. Jej dĺžka je presne taká, akú dráhu by ste potrebovali prekonať, ak by ste chceli vytvoriť spojnicu medzi zemou a mesiacom.

Nuž a serverom s najdlhšou doménovou adresou je vraj http://thelongestlistofthelongeststuffatthelongestdomainnameatlonglast.com/. Na serveri nájdete informácie o najdlhších veciach sveta.