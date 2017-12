Tlačiarne vytlačia menej, ako výrobcovia predstierajú

Tušíte na koľko korún vás vyjde jeden výtlačok z vašej atramentovej tlačiarne? Nie? Výrobcovia ani netúžia po tom, aby ste sa to dozvedeli - stránky nepočítajú.

9. mar 2009 o 9:35 Milan Gigel

A ak nájdete na toneri údaj, že zvládne 2500 strán, od reality je to ďaleko. V teste SME totiž zistili, že pokrytie strán atramentom je pri bežnej prevádzke oveľa vyššie, než s akým výrobcovia kalkulujú. 2500 stránkový toner vám tak nemusí vystačiť ani na polovicu udávanej kapacity.

Prečo to robia?

Pretože „živiť“ tlačiareň je podstatne drahšie, ako si ju zakúpiť. Možno experimentujete s neoriginálnymi náplňami, možno sa vám dokonca zdá, že ste nemalé peniaze ušetrili. Koľko výtlačkov však získate z originálneho spotrebného materiálu a koľko z vašej alternatívy? Ak to vyslovene nepočítate, môžete byť ešte vo väčšom mínuse, ako si myslíte.

Žiaľ, pri atramentovej tlačiarni vám nezostáva nič iné, ako viesť si denník. Existujú síce softvéry, ktoré tlač auditujú, ide však zväčša o veľké a komplikované balíky, ktoré príliš nepomôžu. A pritom by stačilo tak málo. Pri každej náplni vložiť dátum výmeny a jej cenu, aby sa na taskbare zobrazil počet výtlačkov a ich kalkulovaná cena. Nájde sa niekto, kto takýto softvér vytvorí?

A čo laserové tlačiarne?

Zdá sa, že tu je marketing postavený tak, aby výrobcovia kalkulovanými hodnotami oslovili podniky. Stanovujú kapacitu tonerov tak, že za pokrytie bežnej stránky s textom sa pokladá hranica 5 percent. Aká je však realita? Pozreli sme sa problematike na zúbky, aby sme zistili viac.

Ako sme testovali

Pri našich kalkuláciách zanedbávame funkcie, ktoré sa starajú o zaoblenie hrán rezov písma – či už použitím odtieňov šedi, alebo doplnkových farieb pri tlačiarňach farebných. Ako referenčný text sme si zvolili 100 stranový dokument „Slovensko a jeho život literárny“ od Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý sme s rôznymi rezmi písma a ich veľkosťami vytlačili do PDF dokumentu.

Následne sme využili 30 dňovú demoverziu softvéru APFill InkToner Coverage Meter, aby sme vypočítali priemerné pokrytie strán čiernym atramentom. Výsledky sme zoradili do tabuľky, aby sme zistili, ako zodpovedá skutočnosť 5 percentnému pokrytiu, ktoré používajú v kalkuláciách výrobcovia tlačiarní.

Výsledky ukázali, že nás ťahajú za nos

Ak si myslíte, že 5 percentné pokrytie stránky zodpovedá akémusi priemeru, je isté že ste naleteli na marketing výrobcov tlačiarní. Naše výpočty ukázali pravý opak. Aj keď percentuálne pokrytie závisí v mnohom od druhu textu a použitej veľkosti písma, 5 percentnú hranicu sme niekoľkonásobne prekročili.

Ako je to možné? Nuž asi iba tak, že sa nás výrobcovia tlačiarní snažia získať na svoju stranu a počítajú s hodnotami, ktoré nemajú so skutočnosťou nič spoločné. Neveríte? Stiahnite si softvér do svojho počítača a skúste zanalyzovať svoje vlastné dokumenty. Poradí si nielen s čiernobielym textom, ale aj s fotografiami. Veď vznikol práve preto, aby grafické štúdiá dokázali svojim zákazníkom účtovať cenu výtlačkov podľa toho, koľko toneru či atramentu sa pri ich tlači minie.