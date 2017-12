Stiahnite si víno priamo do svojho počítača

Francúzska spoločnosť „Men’s up“ po dlhých rokoch vývoja predstavila nedávno revolučnú novinku - USB Wine. Ide o prvý USB kľúč, ktorý umožňuje sťahovať víno podľa ľubovoľného výberu kedykoľvek počas dňa a z ktoréhokoľvek počítača.

9. mar 2009 o 0:00 Marián Timoracký, marketingový poradca, United Consultants

Nakupovanie vína cez internet nebolo nikdy také jednoduché ako dnes. Vybrať si odrodu, výrobcu, množstvo, vyplniť formulár, zaplatiť a potom čakať na doručovateľskú službu, kým vám ho dovezie? Páni a dámy, na svete je pohodlnejší spôsob sťahovania vín.

Ako píšu na svojej webstránke: „Stiahnite si vaše obľúbené víno do svojho počítača priamo z vinohradníckych regiónov.“ K dispozícií je aj názorné video. Je súčasťou teleshoppingovej reklamy.

Revolučné zariadenie

„Neuveriteľné však?“ hovorí v šote šarmantná Francúzka, pričom do kamery ukazuje USB kľúč v podobe dosť masívneho vodovodného kohútika.

„A teraz,“ pokračuje, „môžete mať prístup k tejto pozoruhodnej technológii aj vy.“ Ako nás ďalej poučí, stačí len zapojiť tento prečudesný USB kľúč do počítača a spustiť aplikáciu, ktorou sa dostanete do obchodu s vínami.

Jedným kliknutím myši tak môžete navštíviť najlepšie vinice sveta, vybrať si víno podľa vašej chuti a sťahovať ho rovno do počítača. Víno sa vám „downloaduje“ priamo do pripravenej fľaše alebo do pohárov. Neveríte?

Pozrite si túto reklamu na internetovej stránke usbwine.com. Alebo naťukajte názov produktu do vyhľadávača na stránke youtube.com. A keby len to! Prostredníctvom USB Wine kľúča si dokonca môžete stiahnuť a vytlačiť etiketu daného vína. Ako tvrdia autori tejto revolučnej technológie, zariadenie je kompatibilné s Macom i PC, je k dispozícií v troch farbách a stojí len 9,95 eura.

e-pivnica

Jasné, že je to len fikcia. USB kľúč, ktorý by ste hľadali skôr v železiarstve než v elektroobchode, slúži iba na vzbudenie záujmu a pritiahnutie pozornosti.

Dovedie vás do e-pivnice s viac ako 1200 vínami na stiahnutie. Môžete sa stať členmi jeho klubu alebo čakať do roku 2239, keď sa počíta s oficiálnou premiérou revolučného produktu USB Wine.