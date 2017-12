Ničivé zemetrasenie v I Am Alive v rukách čínskych vývojárov

6. mar 2009 o 17:00 Ján Kordoš

Herné tituly, ktoré bývajú prenášané zo štúdia na štúdio väčšinou majú k týmto presunom dôvod. Niekedy je to nespokojnosť s kvalitou vývoja, inokedy nedodržiavanie vydavateľského plánu. Nie, že by nám to príliš vadilo a neverili by sme tomuto čínskemu štúdiu, ale po nie príliš podarenom EndWar (stojí za nim práve šanghajský UbiSoft) sa nám robia mierne vrásky. Na čele.

Prečo sa tak stalo, čo viedlo UbiSoft k odtrhnutiu nenarodeného dieťaťa od matky, vysvetlené zatiaľ v oficiálnom stanovisku nikde nebolo. Možno len chceli celkový vývoj trochu urýchliť, aby zaručene stihli tohtoročné vydanie.

Zdroj:Joystiq