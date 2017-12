Nové ovládače Catalyst 9.2 zvyšujú výkon grafických kariet

6. mar 2009 o 16:00 Ján Kordoš

Nové ovládače si môžete stiahnuť aj z domovskej stránky Ati, vás však určite viac zaujímajú testy. Našli sme pre vás hneď dva benchmarky, pričom v oboch testoch nájdete hneď niekoľko testovaných hier a výkonnosť.

TweakTown ponúka porovnanie poslednej verzie 9.2 a predošlej 9.1 na troch grafických kartách (Gigabyte HD 4870 X2, GigaByte HD 4870 a Sapphire HD 4850) v hrách Crysis: Warhead, Far Cry 2, Stalker: Clear Sky a Left 4 Dead hneď v troch rôznych rozlíšeniach.

PC Games Hardware spravilo test so staršími ovládačmi 8.12, avšak otestovalo viacero titulov (Call of Duty: World at War, Race Driver Grid, Fallout 3, FEAR 2...) s videoprezentáciou.

Jedno zrejmé, nové ovládače stiahnite ku svojej karte čo najskôr, tento update sa Ati skutočne podaril.

