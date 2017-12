V Japonsku úraduje Yakuza

Predaj konzol – Japonsko – 23. február-1. marec

PlayStation 3 - 36,513

Nintendo DSi - 35,827

PSP - 35,588

Wii - 17,876

Xbox 360 - 11,795

Nintendo DS Lite - 11,774

PlayStation 2 - 5,099 Predaj hier– Japonsko – 23. február-1. marec

(počet predaných kópií za posledný týždeň / celkový predaj)

01. Yakuza 3 (PS3) - 372,000 / novinka

02. Shin Sangoku Musou Multi Raid (PSP) - 219,000 / novinka

03. Mario & Luigi RPG3!!! (DS) - 52,000 / 307,000

04. One Piece Unlimited Cruise: Episode 2 - Mezameru Yuusha (Wii) - 45,000 / novinka

05. Game Center CX: Arino no Chousenjou 2 (DS) - 44,000 / novinka

06. Shounen Sunday x Shounen Magazine Nettou! Dream Nine (DS) - 23,000 / novinka

07. The King of Fighters 2002 Unlimited Match (PS2) - 19,000 / novinka

08. Star Ocean 4: The Last Hope (360) - 17,000 / 179,000

09. Taiko no Tatsujin Wii (Wii) - 17,000 / 400,000

10. Wii Fit (Wii) - 16,000 / 3,277,000